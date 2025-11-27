Megsérült a spanyol válogatott vb-selejtezőin brillírozó támadó

Mikel Oyarzabal combhajlító izma megsérült a bal lábában – közölte a Real Sociedad a hivatalos oldalán, illetve annyit tettek hozzá, hogy a játékos visszatérése a felépülésének ütemétől függ.

A spanyol Marca szerint valószínűsíthető, hogy a támadó nemcsak a vasárnapi, Villarreal elleni mérkőzést lesz kénytelen kihagyni, hanem csapata további három, még idén esedékes bajnokiját is, valamint a 2025-ben rendezendő Király-kupa-meccs(ek)et.

Ez nagy érvágás lehet a baszk gárdának, hiszen a 28 éves futballista az idényben mind a 13 bajnokin kezdő volt, és csak kettőt nem játszott végig, így jár öt gólnál és három asszisztnál. A selejtezőcsoportját megnyerő, így a világbajnokságra kijutó spanyol válogatottnak is fontos tagja volt az ősszel, mivel a hat találkozón hatszor talált be, valamint kiosztott négy gólpasszt is.