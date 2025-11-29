Nagy Zsolt 200. élvonalbeli meccse következik; Somogyi Ádám: Tudunk ennél is jobban játszani

A NEMZETI SPORT VASÁRNAPI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Szakadt cipős gyerekből klubcsúcstartó: Nagy Zsolt 200. élvonalbeli meccse következik. Sohasem derül ki, mi lett volna, ha a birkózás vagy az atlétika mellett dönt, ám Nagy Zsolt nem bánta meg, hogy az általános iskolai tornatanára a futball felé terelte, mert amiről gyerekként csak álmodott, megvalósult, NB I-es, sőt válogatott labdarúgó lett, ráadásul vasárnap jubilál: a 200. bajnokiján léphet pályára. Zombori András interjúja

Szoboszlai Dominik veszélyes csapat ellen segítheti a Liverpool talpra állását. Arne Slot, a Liverpool menedzsere csak akkor maradhat a posztján, ha csapata elkezd nyerni, de már vasárnap a West Ham ellen is pokolian nehéz feladat vár rá. Szoboszlai feltehetően a középpályán kap szerepet, míg Kerkez Milos kikerülhet a kezdőből. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Női csapatunk gólgálát rendezett a kézilabda-világbajnokságon. Csapatunk a várakozásnak megfelelően könnyedén győzött Irán ellen, így két meccs után hibátlan, és – nem azért, mintha ez kérdés lett volna – biztosan ott lesz a középdöntőben. A vb helyszínéről Szendrei Zoltán tudósított

Somogyi Ádám: Tudunk ennél is jobban játszani. A finneket felülmúló magyar válogatott irányítója, Somogyi Ádám szerint ez a siker nagyon kellett már a magyar kosárlabdának, és hangsúlyozta, a belgák otthonában sem feltartott kézzel mennek ki a pályára. Csapatunk játékmesterével Győri Ferenc beszélgetett

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!