Nemzeti Sportrádió

A Jóisten mindig a tenyerén hordozta – 70 éves Vaskuti István

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
Vágólapra másolva!
2025.12.04. 07:58
null
Vaskuti Istvánt 2023-ban választották be a Nemzet Sportolói közé (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
születésnap kajak-kenu Vaskuti István
Csütörtökön tölti be életének 70. évét a Nemzet Sportolója, az olimpiai és kilencszeres világbajnok egykori kenuklasszis, Vaskuti István, aki napjainkban is mozgással teli, pörgős életet él.

  

MINDIG VAN MIT TENNIE Vaskuti Istvánnak. A Nemzet Sportolója edzőként segíti a gyerekeket a BKV Előre kajak-kenu szakosztályában, heti háromszor ő maga is edz, kerékpárral megy dolgozni, vízitúrára jár, emellett a kertes ház és az édesapjától örökölt szőlőbirtok is lefoglalja.

 „Hogy milyen a borom? El tudom adni! – felelte kérdésünkre Vaskuti István.  – Három, soronként ötszáz méternyi szőlőt gondozok, évente nagyjából ezer-ezerkétszáz liter bor jön ki belőle.”

Jól érzi magát a pörgésben, s persze azt is tudja, tennie kell azért, hogy fizikailag, szellemileg egyaránt jó állapotban legyen: „Nyilván minden életkornak megvannak a szépségei és a feladatai. Amennyire tőlem telik, igyekszem lassítani a mostani időszakot. A Honvédban háromszor edzek egy héten, jó társaságban. Szerintem elég jó kondiban vagyok, szakedzőként próbálok olyan gyakorlatokat végezni, amelyek szinten tartanak. Látok példákat arra, hogy az, amit én is csinálok, jó módszer. Így is szeretném folytatni, aktívan élni.”   

VASKUTI István
Magyar bajnoki címet egyesben is nyert, de a nemzetközi sikereit kenu kettesben aratta (Fotó: MTI/Farkas Tamás)

Vaskuti István eddig nyolc-kilenc éves gyerekekkel foglalkozott, most szeptembertől azonban már eggyel idősebb korosztálynak tart edzéseket. Például az egyik unokájának is: „Közülük ketten is kenuznak a BKV-ban, ha a másik korosztálynál lennék edző, a másik unokámmal dolgozhatnék együtt. Egyébként négy unokám van, a két lány közül az egyik vív, a másik atletizál. Ami a gyerekeimet illeti: hárman vannak, a lányom biológus, az egyik fiú sportközgazdász, a másik vállalkozó.”     

Az olimpiai, tízszeres világ- és tizennyolcszoros magyar bajnok egykori kenuklasszis csütörtökön tölti be életének 70. évét. A kerek évfordulóra természetesen nagyon készül a család: „Az egyik Duna-parti csárdában családi, baráti, sporttársi körben megközelítőleg negyvenen leszünk, ez minimális létszám. Egyébként nálunk sok születésnap egybeesik, a fiam és köztem két nap különbség van, az egyik lányunokámmal pedig pontosan egy hét, ilyenkor mindig összejön a család.”

Vaskuti Istvánt végül arra kértük, értékelje egy mondatban a maga mögött hagyott hetven esztendőt: „A Jóisten mindig a tenyerén hordozott, azt remélem, megtartja ezt a jó szokását!”     

Született: 1955. december 4., Debrecen
Sportága: kajak-kenu
Szakága: kenu
Klubjai: Bp. Építők (1966–1979), Bp. Honvéd (1979–1988)
Edzői: Koléder Vilmos, Szántó Csaba, Vajda Vilmos
Párostársai: Pócza Gábor, Solymár László, Foltán László, Buday Tamás, Sarusi Kis János
Kiemelkedő eredményei: olimpiai bajnok (C–2 500 m: 1980), 10x világbajnok (C–2 500 m: 1977, 1978, 1981, 1985, 1986; C–2 1000 m: 1978, 1986; C–2 10 000 m: 1978, 1981, 1983), 3x vb-bronzérmes (C–2 500 m: 1982; C–2 10 000 m: 1979, 1982), 18x magyar bajnok 
Címei, beosztásai: edzőként sikeresen dolgozott; tevékenyen részt vett a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Kajak-kenu Szövetség, később a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) munkájában; volt az Európai Kajak-kenu Szövetség és az ICF elnökségi tagja, 2008-tól 2016-ig az ICF alelnöke; 4x az Év magyar kajakozója és kenusa (1978, 1980, 1981, 1983); nemzetközi fair play díjas (1986), mesteredző (1994), a Nemzet Sportolója (2023)  
NÉVJEGY – VASKUTI István 

 

születésnap kajak-kenu Vaskuti István
Legfrissebb hírek

75 éves a riporterlegenda, Török László

Egyéb egyéni
57 perce

Gerevich-díj: Kása Ferenc mindent a kenuzásnak köszönhet

Utánpótlássport
2025.11.28. 09:08

100 éve született Bozsik József – képösszeállítás

Képes Sport
2025.11.28. 07:50

Mellrákkal küzd a többszörös magyar bajnok kajakos

Kajak-kenu
2025.11.26. 10:52

Csizmadia Kolos: „Sárkányként” érkeztem meg Milánóba

Kajak-kenu
2025.11.20. 08:05

„Imádtam tornászni és tornát tanítani” – 90 éves Kertész Alice

Képes Sport
2025.11.17. 06:31

Mestere volt a zsákolásnak – Losonczy Árpád 75 éves

Kosárlabda
2025.11.16. 08:08

A mester és az ő kottája – 90 éves Pézsa Tibor

Képes Sport
2025.11.15. 08:00
Ezek is érdekelhetik