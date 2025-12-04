Nemzeti Sportrádió

Hári János: Kicsit fura meccs volt, de a kapusunk parádézott

2025.12.04. 08:58
Hári János szerezte a Volán vezető gólját szerda este az Olimpija Ljubljana ellen (Fotó: NSO Tv)
A Hydro Fehérvár AV19 hazai pályán hátrányból felállva 3–1-re legyőzte az osztrák jégkorongbajnokságban a játéknapot a harmadik helyről váró szlovén Olimpija Ljubljanát. A Volán második gólját Hári János szerezte, a válogatott csatár szerint elsősorban a remek középső harmadbeli teljesítményüknek köszönhető a győzelem.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 3184 néző. Vezette: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Muzsik N., Váczi
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner / Horváth Donát (1), CAMPBELL 1 / Kiss R., Stajnoch / Stipsicz – Archibald, Bartalis, Kuralt (1) / Erdély, HÁRI 1 (1), Cheek (1) / Kulmala (1), Richards, Terbócs / VARGA B. 1, Németh K., Mihály / Magosi. Edző: Ted Dent
LJUBLJANA: Horák – Masic (1), Brennan / MacWilliam, Kirichenko / Gregorc, Cosic / Crnovic – MEYER (1), Boychuk, Sabolic / Mehle, Petan, Mahkovec / Simsic, QUINCE 1, Pance / Sodja, Bericic, Bukovec. Edző: Ben Cooper
Kapura lövések: 41–23
Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Ők szerezték a mérkőzés első gólját, az első harmadban elég keményen játszottak. Mi inkább a saját térfelünkön hokiztunk, de kitartottunk a meccs ezen szakaszában. Az idő előrehaladtával egyre jobbak lettünk, akadt néhány kimagasló teljesítmény is a csapatban. Elveszítettük Kiss Rolit, ám a védelmünk összefogott és elvégezte a feladatát. Most két nagyon fontos összecsapás vár ránk idegenben.
Ben Cooper: – Jól játszottunk az első harmadban, aztán abbahagytuk a munkát. A Fehérvárnak jár a dicséret, a második és a harmadik harmadban feljebb kapcsolt, keményen dolgozott, mi nem melóztunk eleget, így nem érdemeltük meg a győzelmet.

További eredmények
Graz 99ers (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)
VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)
Black Wings Linz (osztrák)–HC Innsbruck (osztrák) 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0) – hosszabbításban
Pustertal Wölfe (olasz)–EC KAC (osztrák) 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)

 
AZ ICEHL ÁLLÁSA

M

GY

HGY

HV

V

L–K  

Gk

P

  1. Graz

24

13

3

5

3

81–54

+27

50

  2. Klagenfurt

24

13

3

3

5

84–63

+21

48

  3. Pustertal W.

24

13

3

2

6

82–61

+21

47

  4. Ol. Ljubljana

25

11

5

2

7

103–73

+30

45

  5. Bozen 

23

13

1

2

7

84–58

+26

43

  6. Villach

23

11

1

3

8

77–69

+8

38

  7. Salzburg

23

9

3

3

8

67–55

+12

36

  8. FTC

24

9

1

5

9

63–76

–13

34

  9. Fehérvár

24

9

2

2

11

53–71

–18

33

10. Linz

24

7

5

12

78–81

–3

31

11. Vienna Cap.

23

6

2

3

12

55–72

–17

25

12. Innsbruck

25

3

4

2

16

65–107

–42

19

13. Vorarlberg

24

3

2

3

16

47–99

–52

16

 

