Hári János: Kicsit fura meccs volt, de a kapusunk parádézott

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3184 néző. Vezette: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Muzsik N., Váczi

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner / Horváth Donát (1), CAMPBELL 1 / Kiss R., Stajnoch / Stipsicz – Archibald, Bartalis, Kuralt (1) / Erdély, HÁRI 1 (1), Cheek (1) / Kulmala (1), Richards, Terbócs / VARGA B. 1, Németh K., Mihály / Magosi. Edző: Ted Dent

LJUBLJANA: Horák – Masic (1), Brennan / MacWilliam, Kirichenko / Gregorc, Cosic / Crnovic – MEYER (1), Boychuk, Sabolic / Mehle, Petan, Mahkovec / Simsic, QUINCE 1, Pance / Sodja, Bericic, Bukovec. Edző: Ben Cooper

Kapura lövések: 41–23

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Ők szerezték a mérkőzés első gólját, az első harmadban elég keményen játszottak. Mi inkább a saját térfelünkön hokiztunk, de kitartottunk a meccs ezen szakaszában. Az idő előrehaladtával egyre jobbak lettünk, akadt néhány kimagasló teljesítmény is a csapatban. Elveszítettük Kiss Rolit, ám a védelmünk összefogott és elvégezte a feladatát. Most két nagyon fontos összecsapás vár ránk idegenben.

Ben Cooper: – Jól játszottunk az első harmadban, aztán abbahagytuk a munkát. A Fehérvárnak jár a dicséret, a második és a harmadik harmadban feljebb kapcsolt, keményen dolgozott, mi nem melóztunk eleget, így nem érdemeltük meg a győzelmet.

További eredmények

Graz 99ers (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)

Black Wings Linz (osztrák)–HC Innsbruck (osztrák) 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0) – hosszabbításban

Pustertal Wölfe (olasz)–EC KAC (osztrák) 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)