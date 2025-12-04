Hári János: Kicsit fura meccs volt, de a kapusunk parádézott
OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 3184 néző. Vezette: Piragic (horvát), Siegel (osztrák), Muzsik N., Váczi
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner / Horváth Donát (1), CAMPBELL 1 / Kiss R., Stajnoch / Stipsicz – Archibald, Bartalis, Kuralt (1) / Erdély, HÁRI 1 (1), Cheek (1) / Kulmala (1), Richards, Terbócs / VARGA B. 1, Németh K., Mihály / Magosi. Edző: Ted Dent
LJUBLJANA: Horák – Masic (1), Brennan / MacWilliam, Kirichenko / Gregorc, Cosic / Crnovic – MEYER (1), Boychuk, Sabolic / Mehle, Petan, Mahkovec / Simsic, QUINCE 1, Pance / Sodja, Bericic, Bukovec. Edző: Ben Cooper
Kapura lövések: 41–23
Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Ők szerezték a mérkőzés első gólját, az első harmadban elég keményen játszottak. Mi inkább a saját térfelünkön hokiztunk, de kitartottunk a meccs ezen szakaszában. Az idő előrehaladtával egyre jobbak lettünk, akadt néhány kimagasló teljesítmény is a csapatban. Elveszítettük Kiss Rolit, ám a védelmünk összefogott és elvégezte a feladatát. Most két nagyon fontos összecsapás vár ránk idegenben.
Ben Cooper: – Jól játszottunk az első harmadban, aztán abbahagytuk a munkát. A Fehérvárnak jár a dicséret, a második és a harmadik harmadban feljebb kapcsolt, keményen dolgozott, mi nem melóztunk eleget, így nem érdemeltük meg a győzelmet.
További eredmények
Graz 99ers (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)
VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)
Black Wings Linz (osztrák)–HC Innsbruck (osztrák) 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0) – hosszabbításban
Pustertal Wölfe (olasz)–EC KAC (osztrák) 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)
|AZ ICEHL ÁLLÁSA
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. Graz
24
13
3
5
3
81–54
+27
50
|2. Klagenfurt
24
13
3
3
5
84–63
+21
48
|3. Pustertal W.
24
13
3
2
6
82–61
+21
47
|4. Ol. Ljubljana
25
11
5
2
7
103–73
+30
45
|5. Bozen
23
13
1
2
7
84–58
+26
43
|6. Villach
23
11
1
3
8
77–69
+8
38
|7. Salzburg
23
9
3
3
8
67–55
+12
36
|8. FTC
24
9
1
5
9
63–76
–13
34
|9. Fehérvár
24
9
2
2
11
53–71
–18
33
|10. Linz
24
7
5
–
12
78–81
–3
31
|11. Vienna Cap.
23
6
2
3
12
55–72
–17
25
|12. Innsbruck
25
3
4
2
16
65–107
–42
19
|13. Vorarlberg
24
3
2
3
16
47–99
–52
16
