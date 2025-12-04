NBA: lendületben a Spurs és a Mavericks; vége a Blazers és a Clippers rossz szériájának

A Portland hárommeccses negatív szériája szakadt meg Clevelandben, ahol Deni Avdija 27 ponttal, 8 lepattanóval és 7 gólpasszal vezette 122–110-es sikerre a Trail Blazerst. A padról érkező Caleb Love 20 ponttal segített, a Portland pedig a második félidőben egyszer sem került hátrányba.

Az est legnagyobb teljesítményét a Denver irányítója, Jamal Murray szolgáltatta, aki 52 ponttal és elképesztő 10/11-es triplamutatóval repítette a Nuggetset 135–120-as győzelemre az Indiana otthonában.

A San Antonio egy végletekig kiélezett meccsen nyert Orlandóban. De’Aaron Fox 31 ponttal zárt, a győzelmet pedig 1,4 másodperccel a vége előtt bedobott büntetői pecsételték meg (114–112).

A Los Angeles Clippers végre megtörte rossz szériáját. James Harden és Kawhi Leonard 48 pontot termelve vezette a kaliforniaiakat a Hawks elleni 115–92-es idegenbeli győzelemhez.

A New York Knicks továbbra is remek formában: Karl-Anthony Towns 35 ponttal és 18 lepattanóval dominált a Hornets ellen, a Knicks pedig magabiztos, 119–104-es sikert aratott, és a találkozó során egyszer sem került hátrányba.

A Brooklyn hárompontosaival verte meg a Chicagót: Michael Porter Jr. 33 ponttal és 10 lepattanóval, míg Noah Clowney 20 ponttal segítette a vendégeket, akik 113–103-mal múlták felül a Bullst – ezzel kialakult a Nets idei első kétmeccses győzelmi szériája.

A Houston a gyenge első félidő után robbantott, és Alperen Sengün, valamint Amen Thompson is dupla-duplával járult hozzá a Kings 121–95-ös legyőzéséhez.

A Dallas Mavericks lendületben van: Cooper Flagg 22 pontja, valamint Anthony Davis 17 pontos, 17 lepattanós, 3 blokkos teljesítménye elég volt a Miami Heat 118–108-as legyőzéséhez – ez a Mavs idei leghosszabb győzelmi sorozata.

NBA

ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Portland Trail Blazers 110–122

Indiana Pacers–Denver Nuggets 120–135

Orlando Magic–San Antonio Spurs 112–114

Atlanta Hawks–Los Angeles Clippers 92–115

New York Knicks–Charlotte Hornets 119–104

Chicago Bulls–Brooklyn Nets 103–113

Houston Rockets–Sacramento Kings 121–95

Milwaukee Bucks–Detroit Pistons 113–109

Dallas Mavericks–Miami Heat 118–108