NHL: a Mammoth Anaheimben, a Capitals San Josében ütött hét gólt

Komoly verést kapott az Anaheim Ducks hazai környezetben a Utah Mammothtól – a vendégek nem kevesebb, mint hét gólt rámoltak be a kaliforniai kapuba, ebből kettőt JJ Peterka vállalt magára, de az egy gólt, két gólpasszt jegyző Clayton Keller is kiemelkedett a mezőnyből.

Hasonlóan járt a San José Sharks is, amely ugyancsak hét gólt kapott a két találatig jutó Alekszandr Ovecskin, valamint a két gólja mellett két asszisztot is jegyző Ryan Leonard vezette Washington Capitalstól.

Hiába szerezte meg korán a vezetést a Buffalo Sabres Philadelphiában, a Flyers négy góllal válaszolt, eldöntve a végkimenetelt. A második harmadban ugyan még szépítettek a vendégek, de Owen Tippett visszaállította a háromgólos előnyt, s ez az utolsó játékrészben már nem is változott.

Jake Oettinger szállította a Dallas Stars sikerét New Jersey-ben, a texasiak kapusa nem kevesebb, mint 30 védést mutatott be – csapata 3–0-ra nyert.

A nap legszorosabb mérkőzését Montrealban játszották, ahol a Canadiens kétszer is hátrányba került a Winnipeg Jets ellen, de mindkétszer kiegyenlített a hazai együttes. Miután sem a rendes játékidő, sem pedig hosszabbítás nem hozott döntést, jöhetett a szétlövés. A Jets részéről három sorozatban senki nem tudott betalálni, ellenben hazai oldalon Cole Caufield már az első körben eredményes volt, megnyerve a meccset a Canadiensnek.

NHL

ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Dallas Stars 0–3

Montreal Canadiens–Winnipeg Jets 3–2 –szétlövés után

Philadelphia Flyers–Buffalo Sabres 5–2

Anaheim Ducks–Utah Mammoth 0–7

San José Sharks–Washington Capitals 1–7