NHL: a Mammoth Anaheimben, a Capitals San Josében ütött hét gólt

M. B.M. B.
2025.12.04. 08:35
Fotó: Getty Images
Washington Capitals Montréal Canadiens Utah Mammoth NHL New Jersey Devils Philadelphia Flyers Anaheim Ducks Winnipeg Jets Dallas Stars San José Sharks Buffalo Sabres
Öt mérkőzést rendeztek magyar idő szerint csütörtök hajnalban az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

Komoly verést kapott az Anaheim Ducks hazai környezetben a Utah Mammothtól – a vendégek nem kevesebb, mint hét gólt rámoltak be a kaliforniai kapuba, ebből kettőt JJ Peterka vállalt magára, de az egy gólt, két gólpasszt jegyző Clayton Keller is kiemelkedett a mezőnyből.

Hasonlóan járt a San José Sharks is, amely ugyancsak hét gólt kapott a két találatig jutó Alekszandr Ovecskin, valamint a két gólja mellett két asszisztot is jegyző Ryan Leonard vezette Washington Capitalstól.

Hiába szerezte meg korán a vezetést a Buffalo Sabres Philadelphiában, a Flyers négy góllal válaszolt, eldöntve a végkimenetelt. A második harmadban ugyan még szépítettek a vendégek, de Owen Tippett visszaállította a háromgólos előnyt, s ez az utolsó játékrészben már nem is változott. 

Jake Oettinger szállította a Dallas Stars sikerét New Jersey-ben, a texasiak kapusa nem kevesebb, mint 30 védést mutatott be – csapata 3–0-ra nyert. 

A nap legszorosabb mérkőzését Montrealban játszották, ahol a Canadiens kétszer is hátrányba került a Winnipeg Jets ellen, de mindkétszer kiegyenlített a hazai együttes. Miután sem a rendes játékidő, sem pedig hosszabbítás nem hozott döntést, jöhetett a szétlövés. A Jets részéről három sorozatban senki nem tudott betalálni, ellenben hazai oldalon Cole Caufield már az első körben eredményes volt, megnyerve a meccset a Canadiensnek.

NHL
ALAPSZAKASZ
New Jersey Devils–Dallas Stars 0–3
Montreal Canadiens–Winnipeg Jets 3–2 –szétlövés után
Philadelphia Flyers–Buffalo Sabres 5–2
Anaheim Ducks–Utah Mammoth 0–7
San José Sharks–Washington Capitals 1–7

 

