A világranglista élén a tekvandós Márton ikrek

A kínai világbajnokságon, a női vb-n és az év további versenyein elért eredményeknek köszönhetően Márton Luana és Márton Viviana is vezeti a rangsort a súlycsoportjában, a kétszeres világbajnok Luana a 67, az olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes Viviana a 62 kilogrammosok között áll az élen. Bár korábban egyikük vagy másikuk vezette már a rangsort, ketten egyszerre még sosem – emelte ki beszámolójában a hazai szövetség honlapja.

Előkelő pozíciót foglal el Salim Kamilah is, aki hatodik a 46 kilósok között.

Az olimpiai ranglistán Márton Viviana az első a 67 kilósok között, Luana pedig a második a +67 kilogrammosok mezőnyében. A kvótákat a ranglistáról csak két év múlva lehet megszerezni az új számítás szerint.