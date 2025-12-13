Férfi kosár NB I: izgalmas hajrá végén az Atomerőmű elvette a Szolnok veretlenségét

ELŐZETESEN AZ ALAPSZAKASZ egyik legnagyobb rangadójának ígérkezett a férfibajnokságban a Paks–Szolnok összecsapás – elég ha csak azt vesszük alapul, hogy az előző évadban milyen parázs, szoros és feszült elődöntőt (amelyet a későbbi bajnok Olaj nyert 3–1-re) vívtak a felek, és persze az sem mellékes, hogy mindkét gárda jól igazolt a nyáron. Csakhogy az élet és a sérülések sokat változtattak a 12. fordulóra készülő csapatokon: a Gesztenyés utcába veretlenül érkező vendégek tartalékosan léptek parkettre, hiszen nem játszhatott a szerdai, rigai Bajnokok Ligája-csoportmeccsen belső térdszalag-szakadást szenvedő csapatkapitány, Pallai Tamás (ő előreláthatóan hat hét múlva kezdhet újra edzeni), és a hetek óta maródi amerikai Le’Tre Darthard is hiányzott.

A vereséggel záruló BL-meccset combsérülés miatt kihagyó Somogyi Ádám viszont visszatért, és ott volt a kezdőben. Persze az egyre jobban magára találó, de eddig mindössze öt sikert arató tolnaiakat ez cseppet sem zavarta, s noha egész héten a piros-feketék ellen készülhettek, ők sem voltak a legjobb passzban, mert három győzelmet követően simán kikaptak Debrecenben (86–75) a múlt héten.

A hazai pályán ötből négyszer nyerő paksiak Eilingsfeld János közeli találatával nyitottak, majd Benke Szilárd és Tony Hicks is eredményes volt, két perc után 10–0 állt az eredményjelzőn, nem csoda, hogy jött az időkérés Vedran Bosnictól. A lelkifröccsöt követően életre kelt az Olaj, négy egységre kapaszkodott fel, de a második negyed megint jó Atom-periódussal indult, a 13. percben már tíz ponttal járt előrébb a hazai gárda.

A 16. percben Eilingsfeld lökte rá Auston Barnest Trevon Bluiettre, a bírók pedig videóztak, mert kisebb csoportosulás alakult ki a szituáció után. Feszült csata zajlott, de alacsony színvonalú mérkőzést játszottak a felek, sok volt a személyi hiba és a büntető. A töredezett játék közepette a 20. percben került először előnybe a bajnok a remekül játszó Krnjajszki Borisz ziccerével, s négy ponttal vezetett is a nagyszünetben.

Aztán 11 ponttal is meglépett az Olaj, feljavult a vendégcsapat támadójátéka, s úgy tűnt, tartalékosan sem szakad meg a jó sorozata. A tolnaiak azonban küzdöttek, büntetőkkel felkapaszkodtak – az ASE 9–0-s etapot futott, majd a 30. percben visszavette a vezetést.

Az izgalmas végjátékban már a hazaiaknál volt végig az előny, akik Bluiett és Révész tripláival kicsikarták a győzelmet, és elvették a meccs végén fáradtnak tűnő, talán emiatt is sokat hibázó Szolnok veretlenségét.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

12. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 90–87 (25–21, 20–28, 18–15, 27–23)

Jegyzőkönyv később…

Később

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC

A TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

Vasárnap

18.00: Falco–ZTE

Csütörtökön játszották

Oroszlány–Körmend 93–94

Bp. Honvéd–NKA Universitas Pécs 78–79

Pénteken játszották

Szeged–Sopron 65–78

Kecskemét–Alba Fehérvár 82–84