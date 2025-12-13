Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: izgalmas hajrá végén az Atomerőmű elvette a Szolnok veretlenségét

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
2025.12.13. 18:59
null
Tony Hicks 19 ponttal vezette győzelemre a paksiakat (Fotó: Atomerőmű SE Facebook)
férfi kosárlabda NB I Szolnoki Olajbányász Atomerőmű SE
Bár a második félidőben 11 pontos előnyben is volt a Szolnok, az Atomerőmű nyerte meg 90–87-re a két csapat mérkőzését a férfi kosárlabda NB I 12. fordulójának szombati játéknapján. A szolnokiaknak ez az első vereségük ebben a bajnoki kiírásban.

ELŐZETESEN AZ ALAPSZAKASZ egyik legnagyobb rangadójának ígérkezett a férfibajnokságban a Paks–Szolnok összecsapás – elég ha csak azt vesszük alapul, hogy az előző évadban milyen parázs, szoros és feszült elődöntőt (amelyet a későbbi bajnok Olaj nyert 3–1-re) vívtak a felek, és persze az sem mellékes, hogy mindkét gárda jól igazolt a nyáron. Csakhogy az élet és a sérülések sokat változtattak a 12. fordulóra készülő csapatokon: a Gesztenyés utcába veretlenül érkező vendégek tartalékosan léptek parkettre, hiszen nem játszhatott a szerdai, rigai Bajnokok Ligája-csoportmeccsen belső térdszalag-szakadást szenvedő csapatkapitány, Pallai Tamás (ő előreláthatóan hat hét múlva kezdhet újra edzeni), és a hetek óta maródi amerikai Le’Tre Darthard is hiányzott.

A vereséggel záruló BL-meccset combsérülés miatt kihagyó Somogyi Ádám viszont visszatért, és ott volt a kezdőben. Persze az egyre jobban magára találó, de eddig mindössze öt sikert arató tolnaiakat ez cseppet sem zavarta, s noha egész héten a piros-feketék ellen készülhettek, ők sem voltak a legjobb passzban, mert három győzelmet követően simán kikaptak Debrecenben (86–75) a múlt héten.

A hazai pályán ötből négyszer nyerő paksiak Eilingsfeld János közeli találatával nyitottak, majd Benke Szilárd és Tony Hicks is eredményes volt, két perc után 10–0 állt az eredményjelzőn, nem csoda, hogy jött az időkérés Vedran Bosnictól. A lelkifröccsöt követően életre kelt az Olaj, négy egységre kapaszkodott fel, de a második negyed megint jó Atom-periódussal indult, a 13. percben már tíz ponttal járt előrébb a hazai gárda.

A 16. percben Eilingsfeld lökte rá Auston Barnest Trevon Bluiettre, a bírók pedig videóztak, mert kisebb csoportosulás alakult ki a szituáció után. Feszült csata zajlott, de alacsony színvonalú mérkőzést játszottak a felek, sok volt a személyi hiba és a büntető. A töredezett játék közepette a 20. percben került először előnybe a bajnok a remekül játszó Krnjajszki Borisz ziccerével, s négy ponttal vezetett is a nagyszünetben. 

Aztán 11 ponttal is meglépett az Olaj, feljavult a vendégcsapat támadójátéka, s úgy tűnt, tartalékosan sem szakad meg a jó sorozata. A tolnaiak azonban küzdöttek, büntetőkkel felkapaszkodtak – az ASE 9–0-s etapot futott, majd a 30. percben visszavette a vezetést.

Az izgalmas végjátékban már a hazaiaknál volt végig az előny, akik Bluiett és Révész tripláival kicsikarták a győzelmet, és elvették a meccs végén fáradtnak tűnő, talán emiatt is sokat hibázó Szolnok veretlenségét.  

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
12. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 90–87 (25–21, 20–28, 18–15, 27–23)
Jegyzőkönyv később…

Később
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC

A TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Vasárnap
18.00: Falco–ZTE
Csütörtökön játszották
Oroszlány–Körmend 93–94
Bp. Honvéd–NKA Universitas Pécs 78–79
Pénteken játszották
Szeged–Sopron 65–78
Kecskemét–Alba Fehérvár 82–84

   
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

  1. Szolnok

12

11

1

1134–921

0.958

  2. Falco

10

8

2

891–800

0.900

  3. Fehérvár

11

7

4

1020–985

0.818

  4. Sopron

12

7

5

981–969

0.792

  5. Atomerőmű

11

6

5

979–945

0.773

  6. Kaposvár

11

6

5

986–967

0.773

  7. Debrecen

11

6

5

863–939

0.773

  8. Honvéd

12

6

6

978–957

0.750

  9. Körmend

12

6

6

1090–1116

0.750

10. Zalaegerszeg

11

4

7

926–985

0.682

11. Kecskemét

12

4

8

940–1001

0.667

12. Oroszlány

11

3

8

912–946

0.636

13. Pécs

12

3

9

975–1024

0.625

14. Szeged

12

3

9

893–1013

0.625

 

 

Ezek is érdekelhetik