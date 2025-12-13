NB I: MTK–Újpest

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

MTK Budapest–Újpest FC 1–0 – ÉLŐ

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Káprály

Gólszerző: Lacoux (12. – öngól)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az FTC és az Újpest rivalizálása után ez a második leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban: 1905-től kezdődően ez lesz a 231. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg az elmúlt évek győzelmei hatására egyre jobban a kék-fehérek felé billen: 91 MTK-siker, 54 döntetlen, 85 újpesti diadal. A gólkülönbség 398–376 a kék-fehérek javára, akik most elérhetik a jubileumi 400. találatukat ebben a párharcban. (Két mérkőzést a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak).

♦ Legutóbb 2019 márciusában ikszeltek (0–0), azóta 10-szer győztek a kék-fehérek és csak 3-szor a IV. kerületiek. Idén mindhárom meccsükön az aktuális vendégcsapat bizonyult jobbnak, kétszer az MTK, egyszer az Újpest. Augusztusban a Szusza-stadionban a második félidőben fordított 2–1-re Horváth Dávid együttese.

♦ Az MTK pályaválasztásával 112 találkozón vannak túl, és a mérlegük teljesen kiegyenlített: mindkét csapat 44-szer győzött, 24-szer pedig döntetlent játszottak. A májusi záró fordulóban 3–1-re az Újpest nyert az Új Hidegkuti-stadionban, megszakítva ezzel az MTK hármas otthoni diadalsorozatát (2–1, 3–0 és 4–1). Az összecsapás különlegessége a magas női létszám volt, hiszen a mérkőzést Kulcsár Katalin vezette, munkáját pedig az egyik partjelzőként Vad Anita segítette.

♦ Az előző 5 bajnokijából 4-et elvesztett és ezeken mindig legalább 3 gólt kapott az MTK. Ebben az időszakban egyedül a Debrecent tudta megverni, igaz, fölényesen (3–0). Ezek alapján a kék-fehérek a legrosszabb gólkülönbséggel (5–14) és a legtöbb kapott góllal utolsó előttiek a formatáblázaton.

♦ A legutóbbi 6 fordulóban nem ikszelt az Újpest, 2-szer nyert, 4-szer kikapott, rendre legalább két góllal. Bodor Boldizsár irányításával a legutóbbi 2 bajnokiján gólt sem szerzett, beszedett viszont 5-öt.

♦ Az MTK otthon veszélyes ellenfél, ahol pontjai 80 százalékát szerezte meg, 20-ból 16-ot. Legjobb gólkülönbségével (+11), legtöbb pontjával (16) és rúgott góljával (23) vezeti a hazai táblázatot.

♦ A lila-fehérek viszont idegenben sikeresebbek, mint odahaza (11, illetve 5 pont), 3–2–3-as mérlegükkel a középmezőnyben foglalnak helyet a vendégtabellán. Az előző 3 idegenbeli meccsükből viszont kettőt megnyertek (3–1 Diósgyőrben és Pakson), legutóbb viszont simán kikaptak Kisvárdán (0–3).

