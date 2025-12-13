Röplabda: Zsombók Eszter jól bírja a kettős terhelést az Extraligában

A 2009-es születésű röplabdázó, Zsombók Eszter nemcsak a Vasas SC első számú pontgyárosa, hanem az Extraliga teljes mezőnyét tekintve is a leghatékonyabb támadó játékosok közé tartozik. Az óbudaiak ígérete nyolc meccsen már 101 pontnál jár (szettenként 3,6), amivel a 12. helyen az első osztály pontlistáján, ráadásul a második legjobb magyar a rangsorban, ugyanis az őt megelőzők szinte egytől egyig légiósok. Ezenkívül az U18-as válogatott feladóátló kapcsán az is igazán különleges, hogy amellett, hogy a piros-kékek fiókcsapatának, a Vasas SC-nek kulcsjátékosává vált, már az első csapatban, a Vasas Óbudában is debütált.

A szezon derekán járunk, az elmúlt időszak igencsak sűrű volt számomra, mivel párhuzamosan két csapatban is szerepelek, és mindkét helyen igyekszem helytállni

– kezdte a 16 esztendős Eszter az Utánpótlássportnak. – Nagyon örülök, hogy már a Vasas Óbudában is bemutatkozhattam és rendszeresen játszhatok, ez nekem hatalmas lehetőség.

Ráadásul az Extraliga mellett már a nemzetközi porondon is kipróbálhattam magam, és pályára léphettem a Bajnokok Ligájában, illetve a CEV-kupában is.

Az első csapatban napról napra rengeteg tanulok a lányoktól, illetve az edzőktől is. Emellett az Extraligában ugyanúgy játszom a fiókcsapatban is, ahol viszont jóval nagyobb szerep jut nekem a meccseken, és remekül érzem magam abban a közegben is. Megvan a lehetőségem, hogy fejlődjek, kamatoztassam azt a tudást, amit a »nagyok« között magamra szedek. Imádok röplabdázni, tényleg nagyon szeretem ezt csinálni, szóval igazából a kettős terhelés sem jelent gondot.”

Forrás: Vasas Röplabda

Elmondta, az eredeti terv az lett volna, hogy ahogyan az előző évadot, úgy a mostanit is alapvetően a fiókcsapatban, a Vasas SC-ben tölti.

„Azonban a nagycsapatnál történt sérülések közbeszóltak, így a nyár végén csatlakoztam a Vasas Óbuda keretéhez, és azóta is a felnőttekkel készülök.

Izgalmas volt belecsöppeni egy igazi topcsapat életébe, a valódi profi létbe.

Rendkívül motiváló ilyen közegben edzeni, és betekintést kapni arról, mi is kell ahhoz, hogy egy nap majd én is profi, felnőttválogatott szintű röplabdázóvá váljak.”

Zsombók Eszter (középen) Forrás: Vasas Röplabda

Eszternek egyébként akad egy ikertestvére, Zsombók Anna, aki szintúgy a Vasas SC és az U18-as válogatott oszlopos tagja.

A családomnak különösen hálás vagyok, mindig mindenben támogatnak, ráadásul az ikertestvérem, Anna a pályán és azon kívül is a legfőbb támaszom, akivel mindent meg tudok osztani

– mondta Eszter. – Az első szezonom még kicsit döcögősen alakult az Extraligában, de úgy érzem, mostanra sikerült teljesen felvennem az élvonal tempóját, és szintet tudott lépni a játékom. Továbbá az is sokat segített a fejlődésemben, hogy a nyáron két hónapon át az U18-as válogatottban dolgoztam, és a lányokkal a szkopjei EYOF-on is jól szerepeltünk, negyedik helyet értünk el. A nemzetközi megméretések nagymértékben előrelendítették a játékomat, és a válogatottbeli tapasztalatoknak is köszönhető, hogy ősszel aztán klubszinten is sikerült előrelépnem, és már magabiztosabban tudtam neki vágni a második extraligás idényemnek.”

(Kiemelt kép forrása: Vasas Röplabda)