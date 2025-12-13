Nemzeti Sportrádió

Röplabda: Zsombók Eszter jól bírja a kettős terhelést az Extraligában

2025.12.13. 18:27
A 16 éves Zsombók Eszter a női röplabdázók Extraligájának legeredményesebb utánpótláskorú játékosa, ráadásul két csapatban, a Vasas Óbudában és a Vasas SC-ben is rendszeresen szerepel az élvonalban.

A 2009-es születésű röplabdázó, Zsombók Eszter nemcsak a Vasas SC első számú pontgyárosa, hanem az Extraliga teljes mezőnyét tekintve is a leghatékonyabb támadó játékosok közé tartozik. Az óbudaiak ígérete nyolc meccsen már 101 pontnál jár (szettenként 3,6), amivel a 12. helyen az első osztály pontlistáján, ráadásul a második legjobb magyar a rangsorban, ugyanis az őt megelőzők szinte egytől egyig légiósok. Ezenkívül az U18-as válogatott feladóátló kapcsán az is igazán különleges, hogy amellett, hogy a piros-kékek fiókcsapatának, a Vasas SC-nek kulcsjátékosává vált, már az első csapatban, a Vasas Óbudában is debütált.

– kezdte a 16 esztendős Eszter az Utánpótlássportnak. – Nagyon örülök, hogy már a Vasas Óbudában is bemutatkozhattam és rendszeresen játszhatok, ez nekem hatalmas lehetőség.

Az első csapatban napról napra rengeteg tanulok a lányoktól, illetve az edzőktől is. Emellett az Extraligában ugyanúgy játszom a fiókcsapatban is, ahol viszont jóval nagyobb szerep jut nekem a meccseken, és remekül érzem magam abban a közegben is. Megvan a lehetőségem, hogy fejlődjek, kamatoztassam azt a tudást, amit a »nagyok« között magamra szedek. Imádok röplabdázni, tényleg nagyon szeretem ezt csinálni, szóval igazából a kettős terhelés sem jelent gondot.”

Forrás: Vasas Röplabda

Elmondta, az eredeti terv az lett volna, hogy ahogyan az előző évadot, úgy a mostanit is alapvetően a fiókcsapatban, a Vasas SC-ben tölti.

„Azonban a nagycsapatnál történt sérülések közbeszóltak, így a nyár végén csatlakoztam a Vasas Óbuda keretéhez, és azóta is a felnőttekkel készülök.

Rendkívül motiváló ilyen közegben edzeni, és betekintést kapni arról, mi is kell ahhoz, hogy egy nap majd én is profi, felnőttválogatott szintű röplabdázóvá váljak.”

Zsombók Eszter (középen) Forrás: Vasas Röplabda

Eszternek egyébként akad egy ikertestvére, Zsombók Anna, aki szintúgy a Vasas SC és az U18-as válogatott oszlopos tagja.

– mondta Eszter. – Az első szezonom még kicsit döcögősen alakult az Extraligában, de úgy érzem, mostanra sikerült teljesen felvennem az élvonal tempóját, és szintet tudott lépni a játékom. Továbbá az is sokat segített a fejlődésemben, hogy a nyáron két hónapon át az U18-as válogatottban dolgoztam, és a lányokkal a szkopjei EYOF-on is jól szerepeltünk, negyedik helyet értünk el. A nemzetközi megméretések nagymértékben előrelendítették a játékomat, és a válogatottbeli tapasztalatoknak is köszönhető, hogy ősszel aztán klubszinten is sikerült előrelépnem, és már magabiztosabban tudtam neki vágni a második extraligás idényemnek.”

(Kiemelt kép forrása: Vasas Röplabda)

Ezek is érdekelhetik