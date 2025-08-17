Flick saját csapatát kritizálta a Barcelona könnyed győzelme után

„Nem tetszett a mérkőzés. Fontos három pontot szereztünk, irányítottuk a meccset, de ötven-hatvan százalékos erőbedobással nem lehet játszani nyolc mezőnyjátékos ellen sem. Beszélnem kell erről a csapatommal, mert ennél sokkal többre vagyunk képesek. A mérkőzés végén voltak még helyzeteink és azokat be kellett volna rúgni” – fogalmazott Hans-Dieter Flick, aki szót ejtett csapata második góljáról is, amely azután született, hogy a Mallorca játékosa, Antonio Raíllo fejét fogva a földön maradt, a játékvezető viszont nem állította meg a játékot.

„A játékosaimat mindig arra kérem, addig játszanak, amíg nem szólal meg a sípszó. Most is így tettek. A bíró döntéseit el kell fogadnunk.”

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

Mallorca–Barcelona 0–3 (0–2)

Palma de Mallorca, Estadi Mallorca Son Moix. Vezette: Munuera

Mallorca: Roman – Morey Bauza (Mascarell, a szünetben), Valjent, Raillo, Mojica (Lato, 90+1.) – Morlanes, A. Sánchez – Assano (Joseph, a szünetben), Torre (P. Rodríguez, a szünetben), Darder (Salas, 83.) – Muriqi. Vezetőedző: Jagoba Arrasate

Barcelona: Joan García – Eric García, R. Araújo, Cubarsí (Gavi, 68.), Balde (Jofre, 68.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Fermín López (Dani Olmo, a szünetben), Raphinha (Koundé, 77.) – Ferran Torres (Rashford, 69.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Raphinha (7.), Ferran Torres (23.), Yamal (90+4.)

Kiállítva: Morlanes (33.), Muriqi (39.)