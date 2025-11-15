A görögök nagy szívességet tettek a dánoknak, akik azonban nem bírtak a fehéroroszokkal

Dánia–Fehéroroszország 2–2

A papírforma alapján nem is lehetett kérdés, hogy Dánia megveri a négy meccsen nulla pontot szerző Fehéroroszországot, és ehhez a 11. percben meg is tette az első lépést, Mikkel Damsgaard ugyanis 21 méterről kilőtte a jobb alsót. Nem sikerült növelni az előnyt, de úgy tűnt, azért a hazaiak kézben tartják a mérkőzést. A második félidő elején sem volt nyoma annak, hogy megtáltosodnának a beloruszok, majd a semmiből fordítottak. A 62. percben Valerij Gromiko két játékost kicselezett, és 10 méterről a jobb alsóba lőtt, négy perccel később pedig az imént betaláló Gromiko centerezése után Nyikita Demcsenko 13 méterről a bal alsóba talált.

Össze kellett kapniuk magukat az északiaknak, és a nyomás a hajrá elején góllá is érett, Gustav Isaksen lőtte ki a jobb felsőt 11 méterről. A győztes gólt azonban nem sikerült megszerezni, a vendégek kivédekezték a végjátékot, és megszerezték első pontjukat. A dánok óriási lehetőséget szalasztottak el, mert a sokkal jobb gólkülönbségük miatt a vereség is belefért volna nekik kedden, így viszont nem kaphatnak ki Glasgow-ban, ha nem akarnak pótselejtezőt játszani.

Görögország–Skócia 3–2

A görögök esetében már októberben eldőlt, hogy lemaradnak a világbajnokságról, ennek ellenére becsületből hajtottak, és remekül is játszottak. Már a 7. percben megvolt a vezetés, Vangelisz Pavlidisz lövését még védte Craig Gordon, ám Anasztasziosz Bakaszetasz a kipattanót a bal alsóba lőtte. A folytatás is a hazaiaké volt, akik az első félidőben több gólt nem tudtak szerezni, Hrisztosz Colisz próbálkozását hárította Gordon, Pavlidisz pedig az oldalhálóba lőtt, bár akadt vendéglehetőség is, Scott McTominay a lécet találta el. A fordulást követően Görögország elhúzott, és úgy tűnt, zsebben a győzelem. Előbb Konsztandinosz Karecasz lőtt 14 méterről félmagasan a kapu jobb oldalába, kisvártatva Colisz vállalkozott lövésre 22 méterről, Gordon pedig mellé nyúlt, így már háromgólos hátrányban voltak a vendégek – a két gól között Konsztandinosz Kulierakisz a kapufát találta el.

Aztán gyorsan nagyot fordult a világ, vagyis alaposan megváltozott a játék képe, hirtelen a skótok mindent egy lapra feltéve elkezdtek támadni. Két perc alatt sikerült is szépíteniük, John McGinn centerezéséből Ben Doak vágta a léc alá a labdát öt méterről, majd újabb öt perc elteltével Andrew Robertson adott be, és Ryan Christie hét méterről a kapu jobb oldalába fejelt – pillanatok alatt újra nyílttá vált a mérkőzés. Lendületben maradtak a szigetországiak, és többször is ott volt esélyük az egyenlítésre, talán a legnagyobb lehetőség McTominay előtt adódott, akinek a lövését hatalmas bravúrral védte Odiszeasz Vlahodimosz. Bakaszetasz második sárga lapja miatt a 84. percben emberhátrányba kerültek a görögök, ám a skótok tíz ember ellen sem tudtak egalizálni, így az utolsó fordulóban meg kell verniük hazai pályán a dánokat.

Kiállítva: Bakaszetasz (84.)