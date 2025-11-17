Hogyan tovább?; Babos Tímea még nem végleg búcsúzik

Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Tíz hónap múlva játszunk legközelebb tétmeccset, ennyi időnk van az újratervezésre. Az írek elleni döbbenetes vereségből csak lassan ocsúdik az ország, a játékosok, a kapitány és az MLSZ, miközben az írek nem bírnak földöntúli boldogságukkal, és csak irigyelni lehet őket. A kieséshez vezető útról, az okokról, a lehetséges folytatásról és a hosszabb távú jövőről Borbola Bence írt hosszú összefoglalót + jegyzet és publicisztika a vasárnapi tragédiáról, címlapsztori két oldalon.

elkelt újabb két hely: Hollandia és Németország is kvalifikált. Az európai vb-selejtező csoportkörének utolsó napjairól további két oldalon.

Dunga szerint Vinícius Jr. nem csapatember. A világbajnok brazil középpályás, majd szövetségi kapitány a Marcának adott interjút, amelyben a brazilok előtt járó válogatottakról is beszélt, és amelyet Smahulya Ádám jóvoltából a magyar olvasók is kézhez kapnak.

Babos Tímea családot alapítana, de Los Angelest nem hagyná ki. Négyszeres Grand Slam-bajnok teniszezőnk a WTA páros-vb döntője után visszavesz a tempóból, szünetet tart, magánéletére fókuszál, ugyanakkor egyáltalán nem végleges a döntése, mert például a 2028-as Los Angeles-i olimpián szívesen részt venne…

és ha kedd, akkor Junior-melléklet: az NB I-es fiatalpercek tapasztalataival, a kadét vívók remeklésével és Kropkó Andrással, a hónap utánpótlásedzőjével.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

