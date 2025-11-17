Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: kétgólos előnyről kapott ki Montenegró, a csehek kitömték Gibraltárt

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.17. 22:49
Kristijan Jakic (középen) szerezte a horvátok egyenlítő gólját Podgoricában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Európai világbajnoki selejtezők Csehország–Gibraltár Montenegró–Horvátország L-csoport
Nem volt elég Montenegrónak a kétgólos előny a vereség elkerüléséhez Horvátország ellen az európai világbajnoki selejtezők L-csoportjában, amelynek a másik hétfői mérkőzésén a már biztos pótselejtezős Csehország odahaza hatot rúgott Gibraltárnak.

Nem sok kérdés maradt az utolsó fordulóra az L-csoportban: az előző világbajnokságon bronzérmes horvát válogatott esélyeshez méltón már csoportgyőztesként, ezzel továbbjutóként, veretlenül várhatta montenegrói fellépését, míg a cseh nemzeti csapat biztos pótselejtezősként készülhetett a még pontot sem szerző gibraltáriak elleni jutalomjátékra.

Podgoricában igencsak csekély érdeklődés mellett kezdődött a mérkőzés, amelyen egy jobb oldali támadás végén már a 2. percben megszerezhették volna a vezetést a horvátok, de célt tévesztettek. Nem úgy a túloldalon Milutin Oszmajics, aki labdát szerezve betört a tizenhatosra, és kilőtte a bal alsót. Míg a horvátok passzaik számát növelték, a montenegróiak a találataikét: a 17. percben a veterán Sztevan Jovetics átadásából Nikola Krsztovics lőtt hatalmas gólt. Arról, hogy a vendéglátók ne mehessenek nyugodtan pihenőre, Ivan Perisic gondoskodott, aki tizenegyesből szépített. A második félidőben a montenegróiak kétszer is visszaállíthatták volna a kétgólos különbséget, ám Jovetics próbálkozását védte Dominik Livakovic, Krsztovics pedig a kapufát találta el. Nem úgy a horvátoknál Kristijan Jakic, akinek a gólját elsőre érvénytelenítette a játékvezető, de a VAR-vizsgálat után középre mutatott. Arról, hogy a kétgólos előny eltapsoló montenegróiak szomorúsága még nagyobb legyen, Nikola Vlasic gondoskodott, aki a 87. percben megszerezte a horvátoknak a győztes gólt, így déli szomszédaink veretlenül, mindössze két pontot veszítve jutottak ki a világbajnokságra. 2–3

Az olmützi, abszolút egyesélyes mérkőzésen a csehek David Doudera révén már az 5. percben megszerezték a vezetést a dél-európai miniállam reprezentánsai ellen, majd a gólszerző passzából Tomás Chory is betalált. Valamivel túl az első fél órán Vladimir Coufal növelte háromgólosra az előnyt, lezárva minden vitás kérdést – ha ugyan volt bárkiben is kétség a mérkőzés lehetséges kimenetelét illetően. A szünetig még Adam Karabec és Tomás Soucek is feliratkozott az eredményjelzőre – nem lehetett mondani, hogy Jaroslav Kostl tanítványai nem tettek meg mindent drukkereik kiszolgálása érdekében. A második félidő elején a Hoffenheim középpályása, Robin Hranác is betalált, ami azt jelentette, hogy a kezdőcsapatból immár azok voltak kisebbségben, akik nem szereztek gólt… A cseh csapatnak továbbra is megvan arra az esélye, hogy megváltsa a repülőjegyet a tengerentúlra – immár a pótselejtezőn. 6–0

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
L-CSOPORT, 10. FORDULÓ
Montenegró–Horvátország 2–3 (Oszmajics 3., Krsztovics 17., ill. Perisic 37. – 11-esből, Jakic 72., Vlasic 87.)
Csehország–Gibraltár 6–0 (Doudera 5., Chory 18., Coufal 32., Karabec 39., Soucek 44., Hranác 51.)

L-CSOPORTMGyDVL-KGk P 
1. Horvátország7126–4+22 22 
2. Csehország51218–8+10 16 
3. Feröer4411–9+2 12 
4. Montenegró358–17–9 9 
5. Gibraltár83–28–25 0 

 

 

Európai világbajnoki selejtezők Csehország–Gibraltár Montenegró–Horvátország L-csoport
Legfrissebb hírek

Vb-selejtezők: egy patkány cselezte ki Courtois-t a walesi–belga meccsen

Foci vb 2026
2025.10.14. 10:05

Európai vb-selejtezők: egy lépésre a kijutástól Hollandia, nyertek a skótok, Feröeren botlottak a csehek

Foci vb 2026
2025.10.12. 20:08

Loftus-Cheek mesterhármasával a Chelsea a BATE-t is kipipálta

Európa-liga
2018.10.25. 20:56

Willian döntött, a Chelsea szaloniki győzelemmel kezdett

Európa-liga
2018.09.20. 18:53
Ezek is érdekelhetik