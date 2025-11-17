Vb-selejtezők: kétgólos előnyről kapott ki Montenegró, a csehek kitömték Gibraltárt
Nem sok kérdés maradt az utolsó fordulóra az L-csoportban: az előző világbajnokságon bronzérmes horvát válogatott esélyeshez méltón már csoportgyőztesként, ezzel továbbjutóként, veretlenül várhatta montenegrói fellépését, míg a cseh nemzeti csapat biztos pótselejtezősként készülhetett a még pontot sem szerző gibraltáriak elleni jutalomjátékra.
Podgoricában igencsak csekély érdeklődés mellett kezdődött a mérkőzés, amelyen egy jobb oldali támadás végén már a 2. percben megszerezhették volna a vezetést a horvátok, de célt tévesztettek. Nem úgy a túloldalon Milutin Oszmajics, aki labdát szerezve betört a tizenhatosra, és kilőtte a bal alsót. Míg a horvátok passzaik számát növelték, a montenegróiak a találataikét: a 17. percben a veterán Sztevan Jovetics átadásából Nikola Krsztovics lőtt hatalmas gólt. Arról, hogy a vendéglátók ne mehessenek nyugodtan pihenőre, Ivan Perisic gondoskodott, aki tizenegyesből szépített. A második félidőben a montenegróiak kétszer is visszaállíthatták volna a kétgólos különbséget, ám Jovetics próbálkozását védte Dominik Livakovic, Krsztovics pedig a kapufát találta el. Nem úgy a horvátoknál Kristijan Jakic, akinek a gólját elsőre érvénytelenítette a játékvezető, de a VAR-vizsgálat után középre mutatott. Arról, hogy a kétgólos előny eltapsoló montenegróiak szomorúsága még nagyobb legyen, Nikola Vlasic gondoskodott, aki a 87. percben megszerezte a horvátoknak a győztes gólt, így déli szomszédaink veretlenül, mindössze két pontot veszítve jutottak ki a világbajnokságra. 2–3
Az olmützi, abszolút egyesélyes mérkőzésen a csehek David Doudera révén már az 5. percben megszerezték a vezetést a dél-európai miniállam reprezentánsai ellen, majd a gólszerző passzából Tomás Chory is betalált. Valamivel túl az első fél órán Vladimir Coufal növelte háromgólosra az előnyt, lezárva minden vitás kérdést – ha ugyan volt bárkiben is kétség a mérkőzés lehetséges kimenetelét illetően. A szünetig még Adam Karabec és Tomás Soucek is feliratkozott az eredményjelzőre – nem lehetett mondani, hogy Jaroslav Kostl tanítványai nem tettek meg mindent drukkereik kiszolgálása érdekében. A második félidő elején a Hoffenheim középpályása, Robin Hranác is betalált, ami azt jelentette, hogy a kezdőcsapatból immár azok voltak kisebbségben, akik nem szereztek gólt… A cseh csapatnak továbbra is megvan arra az esélye, hogy megváltsa a repülőjegyet a tengerentúlra – immár a pótselejtezőn. 6–0
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
L-CSOPORT, 10. FORDULÓ
Montenegró–Horvátország 2–3 (Oszmajics 3., Krsztovics 17., ill. Perisic 37. – 11-esből, Jakic 72., Vlasic 87.)
Csehország–Gibraltár 6–0 (Doudera 5., Chory 18., Coufal 32., Karabec 39., Soucek 44., Hranác 51.)
|L-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Horvátország
|8
|7
|1
|–
|26–4
|+22
|22
|2. Csehország
|8
|5
|1
|2
|18–8
|+10
|16
|3. Feröer
|8
|4
|–
|4
|11–9
|+2
|12
|4. Montenegró
|8
|3
|–
|5
|8–17
|–9
|9
|5. Gibraltár
|8
|–
|–
|8
|3–28
|–25
|0