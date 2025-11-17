Hollandia nyerte meg a G-csoportot, Lengyelország a második

Nemzeti Sportrádió

2025.11.17.
Gakpo is betalált a litvánoknak (Fotó: Getty Images)
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének G-csoportjában Hollandia 4–0-ra legyőzte a litvánokat, míg Lengyelország idegenben gyűjtötte be a három pontot Málta ellen az utolsó fordulóban.

 

Az volt a csoda, hogy a félidőben csupán egy góllal vezetett Hollandia. A hazaiak eleve kényelmes pozícióból várták a selejtezősorozat utolsó összecsapását, azzal pedig, hogy a 16. percben Tijjani Reijnders révén a vezetést is megszerezték, gyakorlatilag minden kérdés eldőlt. A hazaiak minden szegletében uralták a pályát, elképesztő fölényben futballoztak, a litvánok teljesen veszélytelenül játszottak, az első negyvenöt percben helyzetig sem jutottak el. Fél óra elteltével Reijnders, a Manchester City támadója második gólját is megszerezhette volna, két védőn is átfűzte magát, a tizenhatos sarkától mesterien tekert kapura, és bár elsőre úgy tűnt, a labda a kapuban köt ki, a kapufa kisegítette a litvánokat.

A fordulás után már nem volt szerencséje a vendégalakulatnak. Az 58. percben VAR-döntést követően Cody Gakpo lőtt büntetőből a kapuba, megszerezve Hollandia második gólját, hogy aztán beinduljon a hazai henger. A narancsmezesek – Gakpo gólját is beleszámítva – négy perc alatt hármat rámoltak be a vendégkapuba, ráadásul szépségdíjas gólokat szereztek. Xavi Simons bal oldali akció végén lőtt a jobb felső sarokba, míg Do­nyell Malen litván szöglet után kontrázta le a vendégeket – a kispadnál Ronald Koeman szövetségi kapitány mosolyogva figyelte csapata könnyed futballját. Hollandia esélyeshez méltón hozta a selejtezősorozat utolsó kilencven percét, nem volt kérdés, melyik a csoport legerősebb válogatottja. Egy régi ismerős, a magyar válogatottat 2008 és 2010 között szövetségi kapitányként irányító, jelenleg testvére, Ronald Koeman munkáját segítő Erwin Koeman ott lesz a 2026-os vb-n. 4–0

A legutóbbi, katari tornán a negyeddöntőig jutottak a hollandok, nyáron az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada által közösen rendezendő világbajnokságon ennél merészebb álmaik lehetnek.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
G-CSOPORT, 10. FORDULÓ
Málta–Lengyelország 2–3 (Cardona 36., Teuma 68. – 11-esből, ill. Lewandowski 32., Wszolek 59., Zielinski 85.)
Hollandia–Litvánia 4–0 (Reijnders 16., Gakpo 58. – 11-esből, X. Simons 60., Malen 62.)

A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGyDVL-KGk P
1. Hollandia6227–4+23 20
2. Lengyelország52114–7+7 17
3. Finnország3148–14–6 10
4. Málta1254–19–15 5
5. Litvánia356–15–9 3

 

 

Ezek is érdekelhetik