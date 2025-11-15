A spanyol válogatott ismét kapott gól nélkül nyert, és gyakorlatilag kijutott a világbajnokságra

Törökország–Bulgária 2–0

A török csapatnak egy pont is elegendő volt ahhoz, hogy biztossá tegye pótselejtezős szereplését – a közvetlen kijutás esetleges eléréséhez a spanyolok botlására is szüksége lett volna –, de várható volt, hogy hazai pályán legyőzi a nullapontos bolgár válogatottat. Korán vezetéshez is jutott a vendéglátó, Hakan Calhanoglu végzett el szabadrúgást, Hrisztijan Petrov pedig kézzel hárította a lövést a tizenhatoson belül. A büntetőhöz is az Internazionale középpályása állt oda, és magabiztosan a jobb felsőbe lőtt. A folytatásban is a hazaiak voltak veszélyesebbek, de sokáig nem tudták megrúgni a megnyugtató második gólt.

A bolgárok a második félidőben többször oda tudtak kerülni az ellenfél kapuja elé, sőt, Georgi Ruszev távolról a bal kapufát is eltalálta. Azért még így is a törököknek volt több helyzetük, akik a hajrában biztosították be győzelmüket, Calhanoglu beívelése után Atanasz Csernev testéről a jobb alsóba pattant a labda – a portugál Estrela da Amadora védője a második válogatott mérkőzésén a második öngólját vétette. A török válogatott hozta a kötelezőt, és bár a spanyolokkal játszik az utolsó fordulóban – tehát ledolgozhatja hárompontos hátrányát –, sokkal rosszabb gólkülönbsége miatt csak matematikai esélye maradt az előzésre.

Grúzia–Spanyolország 0–4

Sokáig nem tudta tartani magát a grúz válogatott Spanyolország ellen, alig kezdődött el a mérkőzés, amikor Giorgi Gocsoleisvili kézzel ért a labdába a saját tizenhatosán belül, a VAR segítségével megítélt büntetőt pedig Mikel Oyarzabal váltotta gólra. A félidő feléhez közeledve kettőre nőtt az előny: Martín Zubimendi két grúz védő között helyezkedve kapott kiváló ütempasszt Fabián Ruiztól, átvette a labdát, majd a kapuba lőtt. A mérkőzés a folytatásban is meglehetősen egyoldalú maradt, a spanyolok gyakorlatilag úgy kerültek helyzetbe, ahogyan akartak, és amikor Oyarzabal passzából Ferran Torres is betalált, már csak az maradt a kérdés, mennyire veszik komolyan a spanyolok a hátralévő jó egy órát, és szeretnék javítani gólkülönbségüket, netalán inkább visszább állnak, és spórolnak az erővel a keddi, Törökország elleni találkozóra... Tehették mindezt ráadásul úgy, hogy a csapat legnagyobb reménységű sztárja, Lamine Yamal el sem utazott Tbiliszibe, inkább Barcelonában maradt, hogy kezeltesse szeméremcsont-gyulladását.

A második félidőben a várakozásoknak megfelelően nem vitte túlzásba a tempót a spanyol válogatott, de szép pillanat azért így is akadt: Ferran Torres olyan pontosan tekerte középre a labdát jobbról a 63. percben, hogy Mikel Oyarzabalnak elég volt éppen csak elrugaszkodnia a földtől, hogy öt méterről a kapuba fejeljen. A grúz válogatott mindent megpróbált, hogy legalább a becsületgólt megszerezze, de hiába játszott a támadósorban a PSG tagjaként alig pár hónapja triplázó Hvicsa Kvarachelia is, a próbálkozások nem jártak sikerrel. Tegyük hozzá, emiatt nehéz lenne szemrehányást tenni a grúz futballistáknak, a spanyol válogatott ugyanis az eddigi öt őszi vb-selejtezőjén egyetlen gólt sem kapott, ellenben lőtt tizenkilencet…

Spanyolország újabb győzelméhez tehát kétség sem férhetett, a játékosok öröme csak akkor lehetett volna felhőtlenebb, ha a Tbilisziben aratott siker vb-kijutással is jár. Erre azonban hivatalosan még várni kell, mivel a török csapat is hozta a kötelezőt. A csoport első helyéről így a kedden esedékes Spanyolország–Törökország mérkőzés dönt, legalábbis papíron, mivel a valóságban a találkozó inkább tűnik formalitásnak. A törököknek hét góllal kellene nyerniük Sevillában ahhoz, hogy biztosan előzni tudjanak, amire – lássuk be – elenyésző az esély, a pótselejtezőt érő második hely viszont már biztos Vincenzo Montella együttesének.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

E-CSOPORT, 5. FORDULÓ

Törökország–Bulgária 2–0 (Calhanoglu 18. – 11-esből, Csernev 83. – öngól)

Grúzia–Spanyolország 0–4 (Oyarzabal 11., 63. – az elsőt 11-esből, Zubimendi 22., Ferran Torres 35.)