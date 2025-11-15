Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: ikszelt Kazahsztánban, még nem biztos Belgium csoportelsősége

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.15. 17:12
null
Ez az eredmény Jérémy Dokut is meglepte... (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb-selejtező Spíler Tv Belgium Kazahsztán
Meglepetésre csak döntetlent játszott Kazahsztánnal a belga labdarúgó-válogatott, amely így matematikailag még elbukhatja az egyenes ágon való kijutást a jövő évi világbajnokságra.

A szombat délutáni mérkőzésen a kazah csapat a 17 éves Dasztan Szatpajev révén már a 9. percben vezetést szerzett a két legnagyobb sztárját, Thibaut Courtois-t és Kevin De Bruynét sérülés miatt nélkülöző Belgium ellen. A vendégek a fordulást követően válaszolták Hans Vanaken góljával, a hajrában pedig emberelőnybe is kerültek, döntés azonban nem született a meccsen.

A belgák csoportelsősége matematikailag még nem biztos, de nagy valószínűséggel Liechtenstein nem fog gondot okozni Claude Fichaux csapatának a záró fordulóban.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
J-CSOPORT
Kazahsztán–Belgium 1–1 (Szatpajev 9., ill. Vanaken 48.)
Kiállítva: Csesznokov (79., Kazahsztán)
Később
18.00: Liechtenstein–Wales, Vaduz

     
J-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Belgium

7

4

3

22–7+1515
2. Észak-Macedónia

7

3

4

12–3+913
3. Wales

6

3

1

2

13–10+310
4. Kazahsztán

8

2

2

4

9–13–48
5. Liechtenstein

6

6

0–23–230

 

vb-selejtező Spíler Tv Belgium Kazahsztán
Legfrissebb hírek

Marco Rossi: Számunkra a rájátszás elérése a cél!

Magyar válogatott
4 órája

Szenzációs bemutatkozás a szlovák válogatottban: Tomás Bobcek első válogatott meccsén döntötte el a mérkőzést

Foci vb 2026
5 órája

Állítsa össze a magyar válogatott Írország elleni kezdőcsapatát!

Magyar válogatott
8 órája

A hollandok hajszálra a vb-től a lengyelek elleni döntetlen után

Foci vb 2026
20 órája

Hét percig tartott a feröeri álom, Turi Géza Dávid góljára hárommal válaszoltak a horvátok, s kijutottak a vb-re

Foci vb 2026
20 órája

Woltemade szállította a nem túl meggyőző német válogatottnak a győzelmet Luxemburgban

Foci vb 2026
20 órája

Induljon a nemzeti matek: így juthat ki a magyar válogatott vasárnap csoportelsőként, egyenes ágon a vb-re!

Foci vb 2026
Tegnap, 14:58

„Az ír játékosok nyilvánvalóan provokálnak” – harmadszor kapott piros lapot az ellenfél

Foci vb 2026
Tegnap, 13:51
Ezek is érdekelhetik