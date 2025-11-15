Vb-selejtező: ikszelt Kazahsztánban, még nem biztos Belgium csoportelsősége

A szombat délutáni mérkőzésen a kazah csapat a 17 éves Dasztan Szatpajev révén már a 9. percben vezetést szerzett a két legnagyobb sztárját, Thibaut Courtois-t és Kevin De Bruynét sérülés miatt nélkülöző Belgium ellen. A vendégek a fordulást követően válaszolták Hans Vanaken góljával, a hajrában pedig emberelőnybe is kerültek, döntés azonban nem született a meccsen.

A belgák csoportelsősége matematikailag még nem biztos, de nagy valószínűséggel Liechtenstein nem fog gondot okozni Claude Fichaux csapatának a záró fordulóban.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

J-CSOPORT

Kazahsztán–Belgium 1–1 (Szatpajev 9., ill. Vanaken 48.)

Kiállítva: Csesznokov (79., Kazahsztán)

Később

18.00: Liechtenstein–Wales, Vaduz