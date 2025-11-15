Vb-selejtező: ikszelt Kazahsztánban, még nem biztos Belgium csoportelsősége
Meglepetésre csak döntetlent játszott Kazahsztánnal a belga labdarúgó-válogatott, amely így matematikailag még elbukhatja az egyenes ágon való kijutást a jövő évi világbajnokságra.
A szombat délutáni mérkőzésen a kazah csapat a 17 éves Dasztan Szatpajev révén már a 9. percben vezetést szerzett a két legnagyobb sztárját, Thibaut Courtois-t és Kevin De Bruynét sérülés miatt nélkülöző Belgium ellen. A vendégek a fordulást követően válaszolták Hans Vanaken góljával, a hajrában pedig emberelőnybe is kerültek, döntés azonban nem született a meccsen.
A belgák csoportelsősége matematikailag még nem biztos, de nagy valószínűséggel Liechtenstein nem fog gondot okozni Claude Fichaux csapatának a záró fordulóban.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
J-CSOPORT
Kazahsztán–Belgium 1–1 (Szatpajev 9., ill. Vanaken 48.)
Kiállítva: Csesznokov (79., Kazahsztán)
Később
18.00: Liechtenstein–Wales, Vaduz
|J-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Belgium
7
4
3
–
|22–7
|+15
|15
|2. Észak-Macedónia
7
3
4
–
|12–3
|+9
|13
|3. Wales
6
3
1
2
|13–10
|+3
|10
|4. Kazahsztán
8
2
2
4
|9–13
|–4
|8
|5. Liechtenstein
6
–
–
6
|0–23
|–23
|0
