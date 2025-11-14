A Málta elleni történelmi vereséggel szállt el Finnország utolsó esélye a vb-selejtezőben
A finnek az utolsó meccsüket játszották a csoportban, és Málta ellen kötelező volt a győzelem, hogy megtartsák – igaz, inkább csak matematikai – esélyüket a rájátszásra. Azonban még ez sem sikerült, mert Jake Grech a 82. percben szerzett góljával a korábban nyeretlen Málta hazavitte a három pontot. Története során Málta először győzte le Finnországot.
A csereként pályára lépő Teemu Pukki utolsó tétmeccsét játszotta a finn válogatottban. Málta ellen lépett pályára 132. alkalommal, és ha hétfőn Andorra ellen is játszik a felkészülési mérkőzésen Tamperében, akkor 133-szoros válogatottként fejezheti be szereplését a nemzeti csapatban.
A G-csoportban már korábban eldőlt, hogy Litvánia és Málta nem juthat tovább.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
G-CSOPORT
Helsinki
Finnország–Málta 0–1 (Grech 82.)
Később
20.45: Lengyelország–Hollandia
|A G-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Hollandia
|6
|5
|1
|–
|22–3
|+19
|16
|2. Lengyelország
|6
|4
|1
|1
|10–4
|+6
|13
|3. Finnország
|8
|3
|1
|4
|8–14
|–6
|10
|4. Málta
|7
|1
|2
|4
|2–16
|–14
|5
|5. Litvánia
|7
|–
|3
|4
|6–11
|–5
|3