A Málta elleni történelmi vereséggel szállt el Finnország utolsó esélye a vb-selejtezőben

2025.11.14. 19:59
Fotó: AFP
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének G-csoportjában Málta 1–0-ra legyőzte Finnországot Helsinkiben. Így eldőlt, hogy a finnek a harmadik helyen végeznek, s hogy az este egymás ellen meccselő lengyelek és hollandok között dől el az első és a második hely sorsa.

 

A finnek az utolsó meccsüket játszották a csoportban, és Málta ellen kötelező volt a győzelem, hogy megtartsák – igaz, inkább csak matematikai – esélyüket a rájátszásra. Azonban még ez sem sikerült, mert Jake Grech a 82. percben szerzett góljával a korábban nyeretlen Málta hazavitte a három pontot. Története során Málta először győzte le Finnországot.

A csereként pályára lépő Teemu Pukki utolsó tétmeccsét játszotta a finn válogatottban. Málta ellen lépett pályára 132. alkalommal, és ha hétfőn Andorra ellen is játszik a felkészülési mérkőzésen Tamperében, akkor 133-szoros válogatottként fejezheti be szereplését a nemzeti csapatban.

A G-csoportban már korábban eldőlt, hogy Litvánia és Málta nem juthat tovább.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
G-CSOPORT
Helsinki
Finnország–Málta 0–1 (Grech 82.)

Később
20.45: Lengyelország–Hollandia

     
A G-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Hollandia65122–3+1916
2. Lengyelország641110–4+613
3. Finnország83148–14–610
4. Málta71242–16–145
5. Litvánia7346–11–53

 

 

