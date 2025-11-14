A Málta elleni történelmi vereséggel szállt el Finnország utolsó esélye a vb-selejtezőben

A finnek az utolsó meccsüket játszották a csoportban, és Málta ellen kötelező volt a győzelem, hogy megtartsák – igaz, inkább csak matematikai – esélyüket a rájátszásra. Azonban még ez sem sikerült, mert Jake Grech a 82. percben szerzett góljával a korábban nyeretlen Málta hazavitte a három pontot. Története során Málta először győzte le Finnországot.

A csereként pályára lépő Teemu Pukki utolsó tétmeccsét játszotta a finn válogatottban. Málta ellen lépett pályára 132. alkalommal, és ha hétfőn Andorra ellen is játszik a felkészülési mérkőzésen Tamperében, akkor 133-szoros válogatottként fejezheti be szereplését a nemzeti csapatban.

A G-csoportban már korábban eldőlt, hogy Litvánia és Málta nem juthat tovább.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

Helsinki

Finnország–Málta 0–1 (Grech 82.)

Később

20.45: Lengyelország–Hollandia