Keddi sportműsor: újabb öt európai válogatott jut ki a vb-re
NOVEMBER 18., KEDD
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
B-CSOPORT
20.45: Svédország–Szlovénia, Solna
20.45: Koszovó–Svájc, Pristina
C-CSOPORT
20.45: Skócia–Dánia, Glasgow (Tv: Spíler1)
20.45: Fehéroroszország–Görögország, Zalaegerszeg
E-CSOPORT
20.45: Bulgária–Grúzia, Szófia
20.45: Spanyolország–Törökország, Sevilla (Tv: Spíler2)
H-CSOPORT
20.45: Ausztria–Bosznia-Hercegovina, Bécs (Tv: Arena4)
20.45: Románia–San Marino, Ploiesti
J-CSOPORT
20.45: Wales–Észak-Macedónia, Cardiff (Tv: Match4)
20.45: Belgium–Liechtenstein, Liege
ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ
ÖTÖDIK KÖR, VISSZAVÁGÓ
17.00: Irak–Arab Emírségek
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Szerda, 2.00: Panama–Salvador
Szerda, 2.00: Guatemala–Suriname
B-CSOPORT
Szerda, 2.00: Jamaica–Curacao
Szerda, 2.00: Trinidad és Tobago–Bermuda
C-CSOPORT
Szerda, 2.00: Costa Rica–Honduras
Szerda, 2.00: Haiti–Nicaragua
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.00: Magyarország–Horvátország, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)
U19-ES EB-SELEJTEZŐ
ELSŐ SZAKASZ, 2. CSOPORT, 3. FORDULÓ
17.30: Magyarország–Franciaország, Győr-Gyirmót (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
BAJNOKOK LIGÁJA
Nyolcaddöntő, visszavágó
18.00: Sparta Praha (cseh)–Zug (svájci) (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
E-CSOPORT
18.45: FTC-Green Collect–MT Melsungen (német), Érd (Tv: Sport1)
D-CSOPORT
20.45: Porto (portugál)–Elverum (norvég) (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1164 (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP
9.45 és 14.00: hivatalos teszt, Valencia (Tv: Match4)
RÖPLABDA
FÉRFI CEV-KUPA
SELEJTEZŐ (a 32 közé jutásért), VISSZAVÁGÓ
18.00: MÁV Előre Foxconn–Helios Grizzlys Giesen (német), MET Aréna
STRANDRÖPLABDA
Szerda, 0.30: világbajnokság, Adelaide
TENISZ
Davis-kupa, szuperdöntő, Bologna
16.00: Franciaország–Belgium
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.30: CN Digi Oradea (romániai)–FTC-Telekom Watepolo
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Egy új szabály gondolata borzolja a kedélyeket Angliában
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban: Ujvári Máté
9.00: A vonalban: Détári Lajos. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Ma már ez is történelem: az elmúlt hét legemlékezetesebb magyar vonatkozású sporteseményei
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás horgászmagazin
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Sportlövészet, vendég: Pekler Zalán, csapatban vb-bronzérmes puskás
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Bobory Balázs, Gergelics József
17.00: Sportpszichológia, Szántai Levente sportszakpszichológus és korábbi labdarúgókapus beszél arról, hogy min mehetnek most át a magyar válogatott játékosai
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda, interjúk a magyar női válogatott sajtónyilvános edzéséről
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.30: Vízilabda, élő közvetítés a Nagyvárad–FTC férfi Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
18.45: Kézilabda, élő közvetítés az FTC–Melsungen férfi Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Magyarország–Horvátország U21-es Eb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla
22.30: Sportvilág