Vb-selejtezők: Anglia hetedik meccsét is megnyerte, Albánia már biztosan pótselejtezős
Az angol válogatottnak legfeljebb a presztízs miatt lehetett fontos a szerbek elleni összecsapás, Thomas Tuchel csapata ugyanis már októberben biztosította helyét a világbajnokságon. Az immáron Veljko Paunovics vezette Szerbia viszont még versenyben volt a pótselejtezőért, ehhez azonban pontokat kellett volna szereznie a Wembley-ben, figyelembe véve, hogy a rivális albánokra papíron könnyebb meccs várt Andorrában.
Az angoloknál csak a kispadon foglalt helyet Jude Bellingham, és a csapat játékán végig látszott, hogy nem igazán akarják megerőltetni magukat. Ennek ellenére az első félidőben hatalmas fölényben futballoztak a hazaiak, és a vezetést is megérdemelten szerezték meg a 28. percben: Bukayo Saka remek mozdulattal, állítgatás nélkül, bal belsővel lőtte ki a jobb alsó sarkot.
A második félidőben sem kapcsolt magasabb sebességi fokozatba Anglia, a vezetése azonban nem forgott veszélyben. A hajrára Bellingham és Phil Foden is pályára lépett, egy másik csereember, Eberechi Eze a 86. percben még eltalálta a kapufát, mielőtt a 90. percben egészen briliáns mozdulattal a pipába tekert, megszerezve a „háromoroszlánosok” második gólját. Ez a gól pedig végszónak is tökéletesen megfelelt: Anglia hetedik meccsét is kapott gól nélkül húzta be a csoportban. 2–0
A csoport másik meccsén az albánok sokáig küszküdtek Andorrával, de a 67. percben Kristjan Asllani betalált, és eldöntötte a találkozót. A szerbek csütörtöki veresége és az albánok győzelme pedig azt jelentette, hogy Szerbia biztosan lemarad a pótselejtezőről (akárcsak Lettország és Andorra), amelyre így – függetlenül az utolsó forduló eredményétől – Albánia készülhet. 0–1
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
K-CSOPORT
Anglia–Szerbia 2–0 (Saka 28., Eze 90.)
Andorra–Albánia 0–1 (K. Asllani 67.)
|1. Anglia
|7
|7
|–
|–
|20–0
|+20
|21
|2. Albánia
|7
|4
|2
|1
|7–3
|+4
|14
|3. Szerbia
|7
|3
|1
|3
|7–9
|–2
|10
|4. Lettország
|7
|1
|2
|4
|4–13
|–9
|5
|5. Andorra
|8
|–
|1
|7
|3–16
|–13
|1