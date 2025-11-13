Vb-selejtezők: Anglia hetedik meccsét is megnyerte, Albánia már biztosan pótselejtezős

Az angol válogatottnak legfeljebb a presztízs miatt lehetett fontos a szerbek elleni összecsapás, Thomas Tuchel csapata ugyanis már októberben biztosította helyét a világbajnokságon. Az immáron Veljko Paunovics vezette Szerbia viszont még versenyben volt a pótselejtezőért, ehhez azonban pontokat kellett volna szereznie a Wembley-ben, figyelembe véve, hogy a rivális albánokra papíron könnyebb meccs várt Andorrában.

Az angoloknál csak a kispadon foglalt helyet Jude Bellingham, és a csapat játékán végig látszott, hogy nem igazán akarják megerőltetni magukat. Ennek ellenére az első félidőben hatalmas fölényben futballoztak a hazaiak, és a vezetést is megérdemelten szerezték meg a 28. percben: Bukayo Saka remek mozdulattal, állítgatás nélkül, bal belsővel lőtte ki a jobb alsó sarkot.

A második félidőben sem kapcsolt magasabb sebességi fokozatba Anglia, a vezetése azonban nem forgott veszélyben. A hajrára Bellingham és Phil Foden is pályára lépett, egy másik csereember, Eberechi Eze a 86. percben még eltalálta a kapufát, mielőtt a 90. percben egészen briliáns mozdulattal a pipába tekert, megszerezve a „háromoroszlánosok” második gólját. Ez a gól pedig végszónak is tökéletesen megfelelt: Anglia hetedik meccsét is kapott gól nélkül húzta be a csoportban. 2–0

A csoport másik meccsén az albánok sokáig küszküdtek Andorrával, de a 67. percben Kristjan Asllani betalált, és eldöntötte a találkozót. A szerbek csütörtöki veresége és az albánok győzelme pedig azt jelentette, hogy Szerbia biztosan lemarad a pótselejtezőről (akárcsak Lettország és Andorra), amelyre így – függetlenül az utolsó forduló eredményétől – Albánia készülhet. 0–1

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

K-CSOPORT

Anglia–Szerbia 2–0 (Saka 28., Eze 90.)

Andorra–Albánia 0–1 (K. Asllani 67.)