Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: távozik a MÁV Előre vezetőedzője

2026.07.11. 21:28
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Fotó: Facebook/MÁV Előre Foxconn
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Omar Pelillo röplabda MÁV Előre Foxconn
Távozik a férfi röplabda Extraligában ezüstérmes MÁV Előre Foxconn vezetőedzője, Omar Pelillo.

A székesfehérvári klub közösségi oldala szombaton számolt be róla, hogy két és fél év után távozik az argentin tréner, akinek „irányítása alatt a MÁV Előre Foxconn történelmi sikereket ért el”.

A sikerek listáján Magyar Kupa-győzelem és ezüstérem, Extraliga-bajnoki cím és második hely, valamint MEVZA Kupa-ezüstérem szerepelt.

„Az ő vezetésével a MÁV Előre Foxconn lett az első magyar férfi röplabdacsapat, amely bejutott a MEVZA Kupa döntőjébe, új fejezetet írva klubunk és a magyar röplabda történetében” – olvasható a bejegyzésben, amelyben megköszönték Pelillónak „az elhivatottságot, a szenvedélyt, a kemény munkát és a felejthetetlen pillanatokat”.

 

Omar Pelillo röplabda MÁV Előre Foxconn
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