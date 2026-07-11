Férfi röplabda Extraliga: távozik a MÁV Előre vezetőedzője

A székesfehérvári klub közösségi oldala szombaton számolt be róla, hogy két és fél év után távozik az argentin tréner, akinek „irányítása alatt a MÁV Előre Foxconn történelmi sikereket ért el”.

A sikerek listáján Magyar Kupa-győzelem és ezüstérem, Extraliga-bajnoki cím és második hely, valamint MEVZA Kupa-ezüstérem szerepelt.

„Az ő vezetésével a MÁV Előre Foxconn lett az első magyar férfi röplabdacsapat, amely bejutott a MEVZA Kupa döntőjébe, új fejezetet írva klubunk és a magyar röplabda történetében” – olvasható a bejegyzésben, amelyben megköszönték Pelillónak „az elhivatottságot, a szenvedélyt, a kemény munkát és a felejthetetlen pillanatokat”.