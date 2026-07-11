Kézi: csoportelsőként középdöntősök az U20-as férfi Eb-n a magyarok

A csehek és a szlovénok elleni győzelemmel kezdte meg a szereplést a romániai U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amely a csoportkör harmadik, vagyis utolsó fordulója előtt az F-csoport egyetlen négypontos együtteseként vezette a négyesét. Hátra azonban nem dőlhetett a Sótonyi László szövetségi edző vezette csapat, hiszen nagyobb arányú vereséggel volt olyan forgatókönyv, amellyel lemaradt volna a középdöntőről.

Már a legelején magához ragadta az irányítást a magyar válogatott, amely az első félidő derekán többször ötgólos előnybe is került, a huszadik perc után azonban felzárkózott a lengyel együttes, 5–0-s futásával egyenlített is, így a játékrész hajrájában fej fej mellett haladtak a csapatok. A magyarok egyszer sem kerültek hátrányba, de a 19–18-as félidei állás bőven tartogatott izgalmat a folytatásra. Az utolsó tíz percig kellett arra várni, hogy a magyarok el húzzanak, addig döntetlen körüli volt az állás, a végjátékban azonban fentebbi fokozatra kapcsoltak a fiúk, hogy az utolsó percekre ne maradjon kérdés:

37–33 lett a vége, így hibátlan mérleggel, három győzelemmel nyerte meg a csoportját a válogatottunk, és két pontot továbbvisz a középdöntőbe.

„Minden csoportmeccsnek megvoltak a sajátosságai. Tartottam a mai mérkőzéstől, ugyanis egy az egy elleni játékban jók a lengyelek; kérdés volt, mennyire tudjuk mentálisan jól kezelni, ha az ellenfél visszazárkózik. Óriási szíve van a csapatnak, krízishelyzetben nagyon összekapják magukat a fiúk” – nyilatkozta a meccs után Sótonyi.

A válogatott a középdöntőben előbb hétfőn a román, kedden pedig a svéd csapattal találkozik.

U20-AS FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

Csoportkör, 3. mérkőzés

Magyarország–Lengyelország 37–33 (19–18)



Az F-csoport végeredménye:



1. Magyarország 6 pont

2. Szlovénia 4 pont

3. Lengyelország 2 pont

4. Csehország 0 pont



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Balogh Ádám (FTC), Erdei Benedek (Balatonfüredi Kézilabda Akadémia), Várady-Szabó László (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Szujó Zsombor (CYEB-Budakalász), Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok-Rév)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (ETO University HT), Pintér Koppány (Veszprém Handball Academy),

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-PICK Szeged), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA), Zakor Zalán (ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Gazsó Péter (LIQUI MOLY NEKA), Vincze Péter (OTP Bank-PICK Szeged), Horváth-Garaba Ádám (FTC)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklósi KSK)



Szövetségi edző: Sótonyi László

Edző: Tombor Csaba

Kapusedző: Nahaj László

Erőnléti edző: Lattenstein Dániel