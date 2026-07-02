Nemzeti Sportrádió

Röplabda: megvan a második magyar siker az U18-as leány Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.02. 18:42
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röplabda utánpótlás utánpótlássport
A magyar U18-as leány röplabda-válogatott a második csoportmeccsét is megnyerte a Litvániában zajló Európa-bajnokságon.

Szerdán a görögök elleni győzelemmel indította a Litvániában zajló U18-as leány Európa-bajnokságot a magyar válogatott, amely csütörtökön a házigazda együttes ellen folytatta a csoportkört.

Kőnig Gábor szövetségi edző csapata simán nyerte az első két szettet, a harmadikat viszont a litvánok húzták be. A magyarok nem hagyták, hogy visszajöjjön a meccsbe az ellenfél, a negyedik játszmában ismét ők kerekedtek felül, ez pedig

az összecsapás végét jelentette, 3:1-es győzelemmel. 

U18-as leány Európa-bajnokság
Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.

Csoportkör, 2. forduló:
Magyarország – Litvánia 3:1 (15, 19, –19, 19)
A további program:

Július 3., péntek
19:00 Magyarország – Finnország

Július 5., vasárnap
14:00 Magyarország – Franciaország

Július 6., hétfő
14:00 Magyarország – Hollandia

Július 8., szerda
11:30 Magyarország – Németország
Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc

Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: Hunvolley/Facebook)

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