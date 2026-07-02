Röplabda: megvan a második magyar siker az U18-as leány Eb-n
A magyar U18-as leány röplabda-válogatott a második csoportmeccsét is megnyerte a Litvániában zajló Európa-bajnokságon.
Szerdán a görögök elleni győzelemmel indította a Litvániában zajló U18-as leány Európa-bajnokságot a magyar válogatott, amely csütörtökön a házigazda együttes ellen folytatta a csoportkört.
Kőnig Gábor szövetségi edző csapata simán nyerte az első két szettet, a harmadikat viszont a litvánok húzták be. A magyarok nem hagyták, hogy visszajöjjön a meccsbe az ellenfél, a negyedik játszmában ismét ők kerekedtek felül, ez pedig
az összecsapás végét jelentette, 3:1-es győzelemmel.
U18-as leány Európa-bajnokság
Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.
Csoportkör, 2. forduló:
Magyarország – Litvánia 3:1 (15, 19, –19, 19)
Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.
Csoportkör, 2. forduló:
Magyarország – Litvánia 3:1 (15, 19, –19, 19)
A további program:
Július 3., péntek
19:00 Magyarország – Finnország
Július 5., vasárnap
14:00 Magyarország – Franciaország
Július 6., hétfő
14:00 Magyarország – Hollandia
Július 8., szerda
11:30 Magyarország – Németország
Július 3., péntek
19:00 Magyarország – Finnország
Július 5., vasárnap
14:00 Magyarország – Franciaország
Július 6., hétfő
14:00 Magyarország – Hollandia
Július 8., szerda
11:30 Magyarország – Németország
Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc
Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc
Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)
(Kiemelt kép forrása: Hunvolley/Facebook)
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