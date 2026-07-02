Röplabda: megvan a második magyar siker az U18-as leány Eb-n

Szerdán a görögök elleni győzelemmel indította a Litvániában zajló U18-as leány Európa-bajnokságot a magyar válogatott, amely csütörtökön a házigazda együttes ellen folytatta a csoportkört.

Kőnig Gábor szövetségi edző csapata simán nyerte az első két szettet, a harmadikat viszont a litvánok húzták be. A magyarok nem hagyták, hogy visszajöjjön a meccsbe az ellenfél, a negyedik játszmában ismét ők kerekedtek felül, ez pedig

az összecsapás végét jelentette, 3:1-es győzelemmel.

U18-as leány Európa-bajnokság

Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.



Csoportkör, 2. forduló:

Magyarország – Litvánia 3:1 (15, 19, –19, 19)

A további program:



Július 3., péntek

19:00 Magyarország – Finnország



Július 5., vasárnap

14:00 Magyarország – Franciaország



Július 6., hétfő

14:00 Magyarország – Hollandia



Július 8., szerda

11:30 Magyarország – Németország

Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:

Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola

Szüle Anna (libero), UTE

Zsombók Anna (center), Vasas Sc

Sánta Laura (ütő), Vasas Sc

Szabados Emma (feladó), UTE

Kling Dóra (ütő), UTE

Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza

Hámori Panka (ütő), SMAFC

Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE

Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc

Bite Adél (center), Vasas Sc

Vértes Luca (libero), Vasas Sc

Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc

Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc



Szakmai stáb:

Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)

Bedőcs Gergely (másodedző)

Sitku Renáta (másodedző/fizio)

Horváth Márton György (masszőr)

Makra Zoltán (erőnléti edző)

Batári Csaba (statisztikus)

Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: Hunvolley/Facebook)