Nemzeti Sportrádió

Röpi: a harmadik meccsén is győzött az U18-as leányválogatott az Eb-n

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2026.07.03. 21:52
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U18-as leányválogatott röplabda utánpótlás utánpótlássport
Négy játszmában nyert az U18-as leány röplabda-válogatott a finnek ellen Litvániában, a korosztályos Európa-bajnokság harmadik fordulójában. A mieink veretlenül állva vezetik a csoportjukat.

A görögök és a társházigazda litvánok legyőzése után a magyar válogatott péntek este a finnekkel találkozott Siauliai városában a lett, litván közös rendezésű U18-as leány röplabda Európa-bajnokságon. Kőnig Gábor együttese a második szettet ugyan szoros csatában elbukta, összességében meggyőző teljesítményt nyújtott, és magabiztos, 3:1-es sikert aratott az északiak ellen.

Három játéknap után a magyar lányok százszázalékosan állnak, és kilenc ponttal vezetik a csoportjukat. Folytatás vasárnap délután a franciákkal szemben.

U18-as leány Európa-bajnokság
Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.

Csoportkör, harmadik forduló:
Magyarország–Finnország 3:1 (18, –21, 19, 19)
A további program:

Július 5., vasárnap
14:00 Magyarország – Franciaország

Július 6., hétfő
14:00 Magyarország – Hollandia

Július 8., szerda
11:30 Magyarország – Németország
Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc

Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: CEV)

U18-as leányválogatott röplabda utánpótlás utánpótlássport
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