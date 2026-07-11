Magabiztosan nyertek az Eb-indulók az evezős ob harmadik napján

Nemcsak azért volt a szegedi országos bajnokság csúcsnapja a szombat, mert a legtöbb döntőt ekkor rendezték (a felnőtteknél szám szerint hatot, de összességében 36-ot), hanem mert ekkor csaptak össze a legjobb egypárevezősök, akik közül hárman indulnak majd a hónap végi varesei Európa-bajnokságon is. Közülük elsőként Gadányi Zoltána fináléját rendezték meg a női egypárevezősöknél, akit Preil Vivien szorongatott egész évben, s most sem sokkal, három másodperccel győzött le a 2000 méteres távon, viszont ezzel már negyedik bajnoki címét gyűjtötte be az idén.

A szolnoki férfi négyes tagjaként a korábbi Európa-bajnok Furkó Kálmán is a második aranyát szerezte meg, azonban ezt követően kitört a vihar, s emiatt nagyjából egy órát csúszott a program. A kényszerszünet után a férfi könnyűsúlyúaknál is az Eb-induló, Tamás Bence diadalmaskodott, aki most tíz másodpercet vert tavalyi legyőzőjére, Galcsó Vencelre. A hölgyek hasonló számában viszont a Danubius versenyzője, Bene Dorottya megvédte címét, s idén mindhárom könnyűsúlyú aranyérmes hajónak tagja volt. A női négyesek küzdelmét a győri lányok nyerték.

Utoljára maradt a slágerszám, a férfi egyesek fináléja. A háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz a délelőtti előfutamokban csak annyit adott ki magából, amennyi a futamgyőzelemhez kellett. De így voltak ezzel riválisai is, mert a koraesti fináléban több, mint fél perccel eveztek jobb időt. Természetesen Pétervári-Molnár lett a győztes, de az ezüstért hatalmas küzdelem folyt Bácskai Máté és Kup Barnabás között, végül előbbi mindössze egy századmásodperccel volt gyorsabb, s a győztestől is alig több, mint három másodperccel maradt el.

Evezős országos bajnokság, Szeged

Férfiak. Egypárevezős. Országos bajnok: Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest EE, edző: Molnár Zoltán) 7:10.30 perc, 2. Bácskai Máté (MTK) 7:13.93, 3. Kup Barnabás (MTK) 7:13.94.

Könnyűsúlyú egypár. Ob: Tamás Bence (VVSI, edző: Vida Erik) 7:30.64, 2. Galcsó Vencel (Ferencvárosi EC) 7:40.23, 3. Demkó Mátyás (Mosonmagyaróvári VSE) 7:43.09.

Négyes. Ob: Szolnoki SC (Pálmai Ágoston, Szabó Márton, Juhász Adrián, Furkó Kálmán, edző. Molnár Dezső, Purucki Ferenc) 6:23.82, 2. Csepeli EK (Juhász Tamás, Szász Gergely, Koncsik Dominik, Lőrinczi Ede) 6:27.11, 3. Danubius NHE (Nagy Márk, Domokos Mátyás, Pajor Krisztián, Kühne Mikes) 6:29.61.

Nők. Egypárevezős. Ob: Gadányi Zoltána (MTK, edző: Polivka Dóra) 7:49.71, 2. Preil Vivien (Budapest EE) 7:52.70, 3. Zsiros Janka (Külker EK Óbuda) 8.11.01.

Könnyűsúlyú egypár. Ob: Bene Dorottya (Danubius NHE, edző: Ficsor László) 8:53.98, 2. Csepel Zsófia (Vác VEC) 9:00.88, 3. Holpert Eszter (Győri AC) 9:07.30.

Négyes. Ob: Győri AC (Bencsics Hella, Fehérvári Eszter, Füzi Boglárka, Romsics Lili, edző: Krenák Mihály) 7:13.82, 2. Csepel EKSE (Mácsár Kitti, Pála Barbara, Szögi Kata, Szögi Dóra) 7:18.88, 3. Külker EK Óbuda (Szili Dorina, Benda Orsolya, Zsiros Janka, Harsányi Viktória) 7:19.25

