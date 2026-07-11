Vb 2026, negyeddöntő: Norvégia–Anglia 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
NORVÉGIA–ANGLIA 0–0 – élőben az NSO-n!
Miami, Miami Stadion, 23.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Clément Turpin (francia)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth, Haaland, Schjelderup. Szövetségi kapitány: Staale Solbakken
A kispadon: Selvik (k), Tangvik (k), Aasgaard, Aursnes, Bjorkan, Bobb, Falchener, Hauge, Langas, J. Larsen, Nusa, Östigard, M. Pedersen, Thorsby, Thortsvedt
ANGLIA: Pickford – Konsa, Stones, Guéhi, O'Reilly – Rice, Anderson – Madueke, Jude Bellingham, Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: Trafford (k), D. Henderson (k), Burn, Chalobah, Eze, J. Henderson, R. James, Mainoo, Rashford, Rogers, Saka, Spence, Toney, Watkins
A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburger SV – Németország)
Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)
Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers FC – Skócia)
Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (RB Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)