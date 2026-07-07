Nemzeti Sportrádió

Hat magyar csapat indul az európai röplabdakupákban

2026.07.07. 10:42
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A Fino Kaposvár a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepel (Fotó: Dömötör Csaba)
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röplabda női röplabda európai kupák
Hat magyar csapat, két férfi és négy női együttes áll rajthoz az európai röplabdakupák 2026–2027-es idényében.

Az európai szövetség honlapja alapján a férfiaknál a bajnok és kupagyőztes Fino Kaposvár a Bajnokok Ligája selejtezőjében, míg a mindkét sorozatban ezüstérmes MÁV Előre Foxconn a harmadik számú sorozatnak számító Challenge-kupában vesz részt. Előbbi megméretés kvalifikációjában összesen 11 klub indul, közülük ketten jutnak fel a húszcsapatos főtáblára.

A nőknél a bajnok BL-csoportkörös helye már korábban biztos volt, a Vasas Óbuda pedig a negyedik kalapba került a sorsolásnál a szabadkártyás, illetve a selejtezőből érkező együttesek társaságában.

A többi magyar csapat közül a kupagyőztes MBH-Békéscsaba és a bajnoki ezüstérmes Kaposvár a második számú sorozatban, a CEV-kupában szerepelhet, míg az Extraligában negyedik helyen zárt UTE a Challenge-kupára adta le a nevezését.

Mind a három sorozat sorsolása jövő szerdán déltől lesz az európai szövetség luxembourgi központjában.

 

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