Sima magyar aranyérem C–4 500 méteren

A VÉGÉN JÖTT A CSATTANÓ! A Montrealban zajló gyorsasági és para kajak-kenu világkupaverseny szombati, második döntős napján, csakúgy, mint pénteken, ismét a négyes egységünk szállította az aranyérmet – előző nap a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor kvartett sikerének lehetett örülni K–4 500 méteren, míg ezúttal C–4 500 méteren (a nap utolsó A-döntőjében) nem tudták legyőzni az ellenfelek a magyarokat.

Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel már az első métereken begyújtotta a rakétákat, egy ideig a kanadai négyes tudta velük tartani a tempót, de fél távnál már majdnem nyolc tizedmásodperces volt a hátrányuk. A kanadaiak ereje nemsokára elfogyott, a brazil egység kevéssel fél táv után megelőzte őket, de ők sem jelentettek veszélyt a mieinkre, a magyar kenu négyes jó hajóhosszal vezetett előttük, a távolság pedig csak nőtt a célig. Másodikok lettek a brazilok, harmadikok a kanadaiak az öt ország részvételével megrendezett fináléban.

A Kollár, Juhász, Hajdu, Fejes négyes a szám világbajnoki címvédője, 2025-ben Milánóban nem találtak legyőzőre.

Női C–1 500 méteren a szám idei Európa-bajnoki bronzérmese, Opavszky Réka a dobogóért csatázott, végül negyedik lett, mindössze 37 századmásodperccel az olasz Olympia Della Giustina mögött. Ugyanígy negyedikként zárt Juhász István C–1 500 méteren, mindössze két tizedre a görög Sztefanosz Dimopulosztól. A női kenu egyesek 500 méteres döntőjében Csikós Zsóka erős mezőnyben lett ötödik.

A para szakágban szintén osztottak a magyaroknak érmeket: férfi KL1 200 méteren a kétszeres paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál rajt–cél győzelmet aratott, majdnem három másodperccel verte meg Rémy Boullét, Suba Róbert harmadik lett. Suba VL2 200 méteren is a dobogó alsó fokára állhatott.

VILÁGKUPAVERSENY, MONTREAL

Szombat. Kajak. Férfiak. K–1 200 m: 1. Marko Dragoszavljevics (szerb) és Andrea Di Liberto (olasz) 35.78 másodperc, 3. Arturas Seja (litván) 35.85, …12. Balogh Gergely 35.86. Nők. K–1 500 m: 1. Pauline Jagsch (német) 1:51.30 perc, 2. Pulawska (lengyel) 1:52.08, 3. Drobot (ausztrál) 1:52.46, …5. Csikós Zsóka 1:54.47. Kenu. Férfiak: C–1 500 m: 1. Csi Po-ven (kínai) 1:50.61, 2. Tarnovschi (moldovai) 1:51.65, 3. Dimopulosz (görög) 1:52.38, 4. Juhász István 1:52.58, …12. Hajdu Jonatán 1:52.93. C–4 500 m: 1. Magyarország (Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel) 1:32.96, 2. Brazília (Nascimento, Santos, Queiroz, Godmann) 1:35.30, 3. Kanada (Beaumier, Plomteux, Chouinard, Ciudin) 1:36.58. Nők. C–1 500 m: 1. Szun Meng-ja (kínai) 2:10.67, 2. Jensen (kanadai) 2:11.98, 3. Della Giustina (olasz) 2:13.76, 4. Opavszky Réka 2:14.14, …11. Csorba Zsófia 2:16.27. Para szakág. Férfiak. KL1: 1. Kiss Péter Pál 48.02, 2. Boullé (francia) 50.84, 3. Suba Róbert 50.90. VL2: 1. Fernando Paulo (brazil) 53.21, 2. Haxton (amerikai) 54.25, 3. Suba Róbert 55.34. Nők. KL2: 1. Charlotte Henshaw (brit) 49.72, 2. Wiggs (brit) 52.35, 3. Adler (német) 53.37, 4. Varga Katalin 54.07