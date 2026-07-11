Lehmann Csongor: Sokkal több lehetett volna benne, ha nincs a bukás

„Ez volt a szezon egyik legerősebb versenye, nagyon vártam, jó formában éreztem magam, egészen jól indult és tartott egészen a kerékpárról való leszállásig – mondta Lehmann Csongor. – Úszásban jól elkaptam a rajtot, ki tudtam maradni a verekedésből, ötödik-hatodik helyen hagytam el a vizet, ami itt Hamburgban jónak számít. A bringa azáltal, hogy az élen huszonhat ember jött össze, hektikussá vált. Néhány veszélyes helyzetbe bele is kerültem, egyszer levettem a kordont a vállammal, de nem estem el. A depóba elég jó helyen érkeztem meg, de sajnos a feszes tempó és a Hamburgra jellemző hektikusság kijött, elestem a leszálló vonalnál. Gyorsan felpattantam, de értékes másodpercek mentek el pont a futás elején, amikor, ha elveszíted a kontaktot, akkor egy kicsit nehéz helyzetbe kerülsz. Most ez történt velem is, sokkal több lehetett volna benne, ha nem holttérben kellett volna futnom húsz méterre az élmezőnyben. Próbáltam visszatérni és koncentrálni, de ettől a ponttól nem volt tökéletes a futam. A végén igyekeztem hajrázni, de nem vagyok elégedett a 14. hellyel, szerettem volna többet kihozni a versenyből.”

A 27 éves magyar versenyzőnek ez volt a harmadik WTCS-futama az idén, Szamarkandban a 4. lett, Algheróban a 12. helyen végzett, a hamburgi 14. helyével a pontversenyben a 12. pozícióban áll. Viszont több olyan rivális is van előtte, akinek már megvan a négy eredménye, úgyhogy ez még nem tükrözi a valós helyzetet.

„Kicsit jobban szerettem volna állni a szezonnak ebben a részében, ez már a második nem olyan jól sikerült versenyem volt az idén. Az algherói pálya nem fekszik nekem, és most a bukással ez a kis balszerencse is közrejátszott. Most már örülnék neki, ha minden flottul menne és csak a teljesítményemre kéne koncentrálnom a futamokon. Innentől a WTCS-ben lehet át kell értékelni a célokat és egy-egy eseményre koncentrálni.”

Vasárnap délután fél 6-kor jön a mixváltó-világbajnoki futam, amelyben már egy Los Angeles-i olimpiai kvóta a tét. A magyar váltó tavaly a 6. helyen végzett, most ugyanaz a négy triatlonos, Lehmann mellett Kropkó Márta, Szalai Fanni és Dévay Márk próbál szerencsét, mint legutóbb.

„A tavalyi sorrend jól működött, szerintem az lehet a legerősebb ütőkártyánk. Talán még sosem volt ilyen erős a csapatunk, Fanni is ilyen jól ment, Márkónak ma nem jött ki tökéletesen a futás, de vasárnap neki is jól összejöhetnek a dolgok, Márti is nagyon jó szezonban van. Bennem is van tűz, pláne az egyéni után.”

Fotó: Facebook/World Triathlon

Dévay Márk szombaton az úszás után vezetett, kerékpáros is jól mozgott, végül a 31. helyen ért célba az őrült iramú futamban.

„Az úszóformám még mindig jó, most a rajt után is egyből elöl voltam, utána sem nagyon volt mellettem senki – mondta a verseny után Dévay Márk. – Egy kicsit a hamburgi bringapálya sajátossága, hogy nem tud olyan jól kijönni a lépés, nem lehet akkora különbségeket kialakítani, miután ennyien összejövünk. Nem véletlenül nem volt más sem, aki bármilyen huncutsággal próbálkozott a kerékpáron. Csak túl kellett élni a bolyban a sok kanyart, sok fékezést és kigyorsítást, kicsit olyan volt, mint amit a Tour de France-on a végén a sprintnél látunk, ment a tolakodás. Mindenképp pozitív érzés volt, ahogyan elkezdtem a futást, negyedikként mentem ki a depóból, beálltam a két francia mögé, de aztán sajnos visszaköszönt a nagy lendület.”

Az előző években már többször is megmérette magát Hamburgban, ami a versenynaptár egyik legnehezebb helyszíne azáltal, hogy a múltja miatt mindenki ide hegyezi ki az egyik csúcsformáját.

„Talán a tavalyi volt a legjobb versenyem itt, akkor a 15. lettem, egyébként helyezésben ez volt a legrosszabb, pedig 2019 óta minden évben itt voltam. Kétezerhuszonnégyben megpróbáltam felfutni az élmezőnybe, az akkor még jobban visszaköszönt. Ám akkor nem volt olyan világklasszis mezőny, mint most, ráadásul míg én most versenyek után jövök, a legtöbben magaslati edzőtáborból, frissen érkeztek meg.”

Az elmúlt hetekben ő is jó formában versenyzett, a vb-sorozatban jelenleg a 29. helyen áll, de a kisebb versenyeken is szépen teljesített.

„Algheróban 14. lettem a vb-sorozatban, már ott is jól éreztem magam, aztán az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményemmel is elégedett lehetek, az 5. helyen végeztem. A tiszaújvárosi világkupa sokat kivett belőlem, de ez nem csak rám igaz. A negyven fok és a duplázós hétvége után kellett néhány nap, mire el tudtam kezdeni értelmes edzésmunkát végezni.”

A vasárnapi mixváltóval kapcsolatban csapattársaihoz hasonlóan neki is jó megérzései vannak: „Szerintem még a hatodik helynél is jobb érhető el. Bizakodóak vagyunk, mindenki, mert az eddig is legjobb összeállítású csapatból mindenki még erősebb lett, lassan nekünk, fiúknak kell felkötni a gatyánkat, annyira jól mennek a lányok mostanában.”