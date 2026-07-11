Nemzeti Sportrádió

Jürgen Klopp-pal a főbb kérdésekben megegyezett a német szövetség

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.11. 19:38
Jürgen Klopp pénteken tárgyalt a DFB vezetőivel (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Jürgen Klopp Németország
A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) közleményben jelentette be, hogy pénteken a főbb kérdésekben megállapodott Jürgen Klopp-pal.

Bernd Neuendorf, a német szövetség elnöke és Hans-Joachim Watzke alelnök pénteken New Yorkban találkozott Jürgen Klopp-pal, és a felek arról tárgyaltak, hogy a korábbi liverpooli edző átveszi a válogatott irányítását.

A DFB közleménye szerint a felek megállapodtak a szerződés főbb pontjairól.

A tárgyalásokat a jövő héten folytatják, és a szövetség bízik abban, hogy sikerül megállapodnia mind Klopp-pal, mind annak munkaadójával, a Red Bull-lal.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány azután távozott a válogatottól, hogy Németország a 32 között búcsúzott a világbajnokságon.

 

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