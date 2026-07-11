Jürgen Klopp-pal a főbb kérdésekben megegyezett a német szövetség
A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) közleményben jelentette be, hogy pénteken a főbb kérdésekben megállapodott Jürgen Klopp-pal.
Bernd Neuendorf, a német szövetség elnöke és Hans-Joachim Watzke alelnök pénteken New Yorkban találkozott Jürgen Klopp-pal, és a felek arról tárgyaltak, hogy a korábbi liverpooli edző átveszi a válogatott irányítását.
A DFB közleménye szerint a felek megállapodtak a szerződés főbb pontjairól.
A tárgyalásokat a jövő héten folytatják, és a szövetség bízik abban, hogy sikerül megállapodnia mind Klopp-pal, mind annak munkaadójával, a Red Bull-lal.
Julian Nagelsmann szövetségi kapitány azután távozott a válogatottól, hogy Németország a 32 között búcsúzott a világbajnokságon.
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