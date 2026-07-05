Nemzeti Sportrádió

Röplabda: először kaptak ki az U18-as lányok az Eb-n

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2026.07.05. 18:10
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Az U18-as leány röplabda-válogatott öt szettben kikapott a franciáktól a korosztály Európa-bajnokságán.

A görögök, a társházigazda litvánok és a finnek legyőzése után vasárnap

3:2-re kikapott a franciáktól

az U18-as leány röplabda-válogatott a korosztály lett, litván közös rendezésű Európa-bajnokságán.

Kőnig Gábor együttese hétfőn a hollandokkal talákozik.

Forrás: Hunvolley
Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc

Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: CEV)

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