Nemzeti Sportrádió

Legyőzték a németeket, a spanyolok révbe értek az U19-es Eb-n

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.11. 21:54
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A spanyolok a döntőben is legyőzték a németeket (Fotó: Getty Images)
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U19-es Eb-döntő U19-es Eb U19-es Európa-bajnokság
Az U19-es labdarúgó Európa-bajnokság szombati döntőjében a spanyolok 2–0-ra legyőzték a németeket, így a 13. Eb-címüket nyerték meg ebben a korosztályban.

A mérkőzést az angol Sam Barrott vezette, a tartalék játékvezető pedig Csonka Bence volt, aki ezen a tornán három meccsen (csoportkör: Wales–Németország 0–4, Ukrajna–Olaszország 1–0; elődöntő: Spanyolország–Horvátország 3–0) fújta a sípot. A döntőben két olyan válogatott csapott össze, amely a csoportkörben is találkozott egymással, akkor a spanyolok 4–0-ra kiütötték a németeket. A fináléban mezőnyfölényben futballozott Spanyolország – melynek szövetségi edzője az a Paco Gallardo, aki korábban volt a DVTK és a Puskás Akadémia középpályása is –, ám sokáig nem tudott helyzetet kidolgozni, míg a másik oldalon Otto Stange lövését kellett a kapusnak lábbal hárítania. A félidő végén már betalált a La Rojita: a Villarreal II szélsője, Hugo López az első helyzeténél még a lécre emelt, később viszont (miután Daniel Yánez megpattanó lövése után a kapufáról visszapattant a labda) értékesített egy lecsorgót.

A szünet után ismét gólt szereztek a spanyolok, Yánez szögletéből a Real Madrid Castilla védője, Mario Rivas fejelt a kapu bal oldalába. Nem sokkal később közel járt a szépítéshez a német csapat, ám Moritz Reimers lövésénél a labda nem csorgott be a jobb kapufáról – megállt a gólvonalon – Manu González védése után. A folytatásban is nyomott Németország, és a hajrá elején újabb helyzeteket dolgozott ki, ám előbb Jykese Fields félmagas lövését védte Manu González, majd Montrell Culbreath fejelt a kapu mellé. Egyszer a spanyolok is meg tudtak lógni, ekkor José Morante lapos lövését hárította Florian Hellstern, újabb gól viszont már nem született.

Spanyolország kapott gól nélkül teljesítette a tornát, és (1952, 1954, 1995, 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019 és 2024 után) a 13. Eb-címét nyerte meg ebben a korosztályban, Németország maradt háromszoros (1981, 2008, 2014) győztes.

U19-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, WALES
DÖNTŐ, WREXHAM
Spanyolország–Németország 2–0 (H. López 44., Rivas 48.)

 

U19-es Eb-döntő U19-es Eb U19-es Európa-bajnokság
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