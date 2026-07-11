Nemzeti Sportrádió

Elődöntős a magyar női válogatott a strandkézilabda Eb-selejtezőn

2026.07.11. 21:15
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Fotó: Facebook/Strandkézilabda - MKSZ hivatalos oldala
Címkék
strandkézilabda Eb Pinizsi Zoltán Farkas Tekla Zágráb strandkézilabda
A magyar női strandkézilabda-válogatott 2:0-ra legyőzte Csehországot a zágrábi Európa-bajnoki selejtezőtorna szombati negyeddöntőjében.

Az európai szövetség honlapja szerint Pinizsi Zoltán szövetségi edző csapatában Farkas Tekla 12 ponttal járult hozzá a sikerhez.

Az már csütörtökön, a csoportkör első játéknapján eldőlt, hogy a magyarok negyeddöntőbe jutnak és ezzel kvótát szereztek a jövő évi, litvániai Európa-bajnokságra. A legjobb négy között, vasárnap 11 órától, Ukrajnával találkoznak.

A magyar női válogatott 2013-ban és 2015-ben Európa-bajnok, 2019-ben ezüstérmes, legutóbb, tavaly hetedik helyezett volt, a két évvel ezelőtti Eb-selejtezőtornát pedig megnyerte.

A magyar férficsapat nem indult a zágrábi tornán, mert biztos résztvevője a 2027-es Európa-bajnokságnak.

STRANDKÉZILABDA
EB-SELEJTEZŐ, ZÁGRÁB
Negyeddöntő
Magyarország–Csehország 2:0 (18–12, 19–12)
A 13 válogatottat számláló mezőny első nyolc helyezettje jutott ki a jövő évi kontinensviadalra.

 

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