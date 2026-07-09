Nemzeti Sportrádió

Röplabda: bravúros fordítás után Eb-elődöntőben az U18-as lányok

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2026.07.09. 21:35
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röplabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U18-as leány röplabda-válogatott ötszettes meccs végén nyert a bolgárok ellen és bejutott a korosztály Eb-jének elődöntőjébe.

Csütörtökön az U18-as leány röplabda-válogatott 3:2-re nyert a bolgárok ellen a lett, litván közös rendezésű U18-as leány röplabda Európa-bajnokság hetedik csoportmeccsén és

a győzelmével kiharcolta az elődöntőbe jutást.

Kőnig Gábor együttese csak a győzelem esetén kerülhetett a négy közé, a fordulatos és végletekig kiélezett összecsapáson a mieink kétszettes hátrányból egyenlítettek, majd a döntő játszmában meccslabdákat hárítva nyertek 17:15-re.

A szombati elődöntőben Törökország lesz a magyarok ellenfele. A hazai szövetség közösségi oldala kiemeli, az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb magyar teremröplabdás utánpótlássikere született a négy közé kerüléssel.

Forrás: hunvolley
Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc

Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: CEV)

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