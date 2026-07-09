Röplabda: bravúros fordítás után Eb-elődöntőben az U18-as lányok

Csütörtökön az U18-as leány röplabda-válogatott 3:2-re nyert a bolgárok ellen a lett, litván közös rendezésű U18-as leány röplabda Európa-bajnokság hetedik csoportmeccsén és

a győzelmével kiharcolta az elődöntőbe jutást.

Kőnig Gábor együttese csak a győzelem esetén kerülhetett a négy közé, a fordulatos és végletekig kiélezett összecsapáson a mieink kétszettes hátrányból egyenlítettek, majd a döntő játszmában meccslabdákat hárítva nyertek 17:15-re.

A szombati elődöntőben Törökország lesz a magyarok ellenfele. A hazai szövetség közösségi oldala kiemeli, az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb magyar teremröplabdás utánpótlássikere született a négy közé kerüléssel.

Forrás: hunvolley

Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:

Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola

Szüle Anna (libero), UTE

Zsombók Anna (center), Vasas Sc

Sánta Laura (ütő), Vasas Sc

Szabados Emma (feladó), UTE

Kling Dóra (ütő), UTE

Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza

Hámori Panka (ütő), SMAFC

Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE

Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc

Bite Adél (center), Vasas Sc

Vértes Luca (libero), Vasas Sc

Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc

Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc



Szakmai stáb:

Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)

Bedőcs Gergely (másodedző)

Sitku Renáta (másodedző/fizio)

Horváth Márton György (masszőr)

Makra Zoltán (erőnléti edző)

Batári Csaba (statisztikus)

Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: CEV)