Úszás: Jackl-arany, Jackl-ezüst, Kertész-bronz az ifi Eb-n

Az úszók németországi korosztályos Európa-bajnokságán, szombaton hamar megszületett az ötödik és a hatodik magyar egyéni érem is: a 200 pillangó döntőjében a 17 éves Jackl Vivien bizonyult a leggyorsabbnak, a még pár hétig 15 esztendős Kertész Boróka pedig harmadikként csapott a célba.

A dupladobogóban persze bizakodhattunk, hiszen a két leányzó a második és a negyedik idővel lett finalista, csakhogy az esélyt valóra váltani nem mindig egyszerű. Jackl például fél távig a harmadik pozícióban haladt, míg Kertész – aki 2:10.87-tel végzett harmadikként – még második volt 150 méternél is a végül ezüstérmes orosz Szerafima Fokina mögött. Aztán Vivien begyújtotta a rakétákat, vagy

stílusosabban: még inkább szárnyra kapott és hatalmas egyéni csúccsal, 2:09.42 perccel érdemelte ki az aranyat.

Amely már a harmadik müncheni medált jelentette neki, hiszen az előző napokban 400 vegyesen és 1500 gyorson is Eb-ezüstöt érően teljesített. A Jackl-parádénak ráadásul még nem volt vége: a versenynapot záró utolsó egyéni fináléban, 800 gyorson 8:26.97-es remek egyéni rekorddal ezüstérmet érdemelt ki a már 1500 gyorson is előtte végzett orosz Kszenyija Misarina mögött.

A fiúk 4x200-as gyorsváltója zárta a szombatot, és volt okunk itt is örömre, hiszen az Antal Dávid, Kakuk Koppány, Takács Botond, Pápai Olivér összeállítású kvartettünk 7:17.30-cal a harmadik helyet szerezte meg az oroszok és az olaszok négyese mögött.

Ami a nap többi magyar érdekeltjét illeti, Pápai Olivér, a győriek 16 éves reménysége a 200 gyors hatodik helye után 800-on, amelynek fináléjába negyedikként került be, ötödikként végzett úgy, hogy nem sok hiányzott neki a bronzéremhez sem. Vigaszul szolgálhat neki, hogy nagy egyéni csúcsot jelentő 7:55.82 perces idővel teljesítette a távot.

A 100 méteres gyors középdöntőjéből Kakuk Koppánynak a döntőbe jutás már nem sikerült, a kaposvári sprinter tízedikként zárt (49.76). A 13. időt úszta 100 női mellen Nagy-Benedek Izabell (1:10.47), jobban szerepelt békéscsabai klubtársa, Petróczki Zsombor (1:02.05), aki azonban balszerencsés módon 9. lett, így éppen kicsúszott a 100 férfi mell finalistái közül. A továbbjutáshoz nyolc század hiányzott.

A lányok 200-as vegyesszámában a 16 éves, Kőbánya SC-s Barta Bianka és a vele egykorú, váci Tombor Sára a selejtezőből még beverekedte magát a legjobb 16 közé, a finálé azonban nem jött össze nekik: előbbi a 12. (2:18.22), utóbbi a 16. (2:19.19) lett.

Ott van viszont a nyolcas döntőben Antal Dávid, aki 50 pillangón 23.73 másodperccel a harmadik legjobb produkciót nyújtotta a szombati középdöntőben.

A vasárnapi zárónapon a nyírbátoriak kitűnősége nyilván szeretne szépen elköszönni Münchentől, ahol 200 pillangón Európa-bajnok lett, az úszásnem 100-as távján pedig ötödikként végzett.

(Kiemelt képünkön: Jackl Vivien Európa-bajnok, Kertész Boróka bronzérmes lett 200 pillangón Forrás: Derencsényi István/musz)