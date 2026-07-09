Pénteki sportműsor: spanyol–belga vb-negyeddöntő, Sinner–Djokovics Wimbledonban

JÚLIUS 10., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

11.30: Debreceni VSC–Slaven Belupo (horvát)

U19-ES NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

DÖNTŐ, SZARAJEVÓ

18.00: Németország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

18.15: Gyémánt Liga-verseny, Monaco (Tv: Duna World, 20.00)

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, 10. ÁLLOMÁS, LEVERKUSEN

13.00 és 19.00: 1. forduló (Tv: Max4)

EVEZÉS

Országos bajnokság, Szeged

14.40: döntők

GOLF

PGA TOUR

22.00: Kentucky Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Világkupaverseny, Montreal

15.00: közép­futamok

19.00: döntők

22.00: előfutamok

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY

13.00: 7. szakasz, Hagetmau–Bordeaux, 175.1 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.40)

HEGYIKERÉKPÁR

18.00: világkupa, nők, cross country, Vallnord Pal-Arinsal (Tv: Eurosport1)

18.35: világkupa, férfiak, cross country, Vallnord Pal-Arinsal (Tv: Eurosport1)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 161, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

SZNÚKER

Championship League, Leicester

12.00 és 17.30: csoportkör, 16. nap (Tv: Sport1)

TENISZ

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

14.30: Zverev (német, 2.)–Fery (brit) (Tv: Eurosport2)

Utána: Djokovics (szerb, 7.)–Sinner (olasz, 1.) (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Legendák visszavonulása sportolói és szurkolói oldalról – vendégünk Polus Enikő mentálhigiéniés szakember

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Magyar teniszsikerek Wimbledonban és a Roland Garroson

12.00: Bajnokok – Szegő Tibor vendége Imreh Balázs teqballbajnok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Virányi Zsolt vendége Kolbenheyer Zsuzsanna és Bánhidi-Farkas Petra

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Sporttörténelem Di Stéfanóról

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István. Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor

15.00: Labdarúgás, visszatekintés a Vojvodina–Ferencváros Európa-liga-selejtezőre, a vonalban Dusan Vasziljevics és Németh Kornél

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gergelics József, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Interjúk a MOB sajtótájékoztatójáról

Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Spiller István érkezik a stúdióba, a téma a Spiller Goalie Camp elnevezésű jégkorong mentorprogram

19.00: Loic Nego Ciprusra igazolt. Nemzetközi átigazolási körkép

19.40: Az olimpiai ciklus felénél járunk, két év múlva kezdődnek a Los Angeles-i játékok

20.00: Magyari Alda a BVSC-ben folytatja pályafutását

20.15: Sok sztár új csapathoz került a nyáron az NBA-ben

20.40: A spanyol–belga vb-negyeddöntő stúdiós felvezetése Bene Ferenccel

21.00: Közvetítés a Spanyolország–Belgium vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél és Regős László, szakértő: Bene Ferenc