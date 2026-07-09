Pénteki sportműsor: spanyol–belga vb-negyeddöntő, Sinner–Djokovics Wimbledonban
JÚLIUS 10., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
11.30: Debreceni VSC–Slaven Belupo (horvát)
U19-ES NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
DÖNTŐ, SZARAJEVÓ
18.00: Németország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
18.15: Gyémánt Liga-verseny, Monaco (Tv: Duna World, 20.00)
DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, 10. ÁLLOMÁS, LEVERKUSEN
13.00 és 19.00: 1. forduló (Tv: Max4)
EVEZÉS
Országos bajnokság, Szeged
14.40: döntők
GOLF
PGA TOUR
22.00: Kentucky Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Világkupaverseny, Montreal
15.00: középfutamok
19.00: döntők
22.00: előfutamok
KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
13.00: 7. szakasz, Hagetmau–Bordeaux, 175.1 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.40)
HEGYIKERÉKPÁR
18.00: világkupa, nők, cross country, Vallnord Pal-Arinsal (Tv: Eurosport1)
18.35: világkupa, férfiak, cross country, Vallnord Pal-Arinsal (Tv: Eurosport1)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 161, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
SZNÚKER
Championship League, Leicester
12.00 és 17.30: csoportkör, 16. nap (Tv: Sport1)
TENISZ
ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON
FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ
14.30: Zverev (német, 2.)–Fery (brit) (Tv: Eurosport2)
Utána: Djokovics (szerb, 7.)–Sinner (olasz, 1.) (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Legendák visszavonulása sportolói és szurkolói oldalról – vendégünk Polus Enikő mentálhigiéniés szakember
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. Magyar teniszsikerek Wimbledonban és a Roland Garroson
12.00: Bajnokok – Szegő Tibor vendége Imreh Balázs teqballbajnok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Virányi Zsolt vendége Kolbenheyer Zsuzsanna és Bánhidi-Farkas Petra
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Sporttörténelem Di Stéfanóról
Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István. Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor
15.00: Labdarúgás, visszatekintés a Vojvodina–Ferencváros Európa-liga-selejtezőre, a vonalban Dusan Vasziljevics és Németh Kornél
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gergelics József, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Interjúk a MOB sajtótájékoztatójáról
Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Spiller István érkezik a stúdióba, a téma a Spiller Goalie Camp elnevezésű jégkorong mentorprogram
19.00: Loic Nego Ciprusra igazolt. Nemzetközi átigazolási körkép
19.40: Az olimpiai ciklus felénél járunk, két év múlva kezdődnek a Los Angeles-i játékok
20.00: Magyari Alda a BVSC-ben folytatja pályafutását
20.15: Sok sztár új csapathoz került a nyáron az NBA-ben
20.40: A spanyol–belga vb-negyeddöntő stúdiós felvezetése Bene Ferenccel
21.00: Közvetítés a Spanyolország–Belgium vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél és Regős László, szakértő: Bene Ferenc