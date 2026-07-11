Haaland, Kane és a többiek – megvannak a kezdőcsapatok a negyeddöntőre
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
NORVÉGIA–ANGLIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Miami, Miami Stadion, 23.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Clément Turpin (francia)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth, Haaland, Schjelderup. Szövetségi kapitány: Staale Solbakken
A kispadon: Selvik, Tangvik (kapusok), Aasgaard, Aursnes, Björkan, Bobb, Falchener, Hauge, Langas, Nusa, Östigard, M. Pedersen, Strand Larsen, Thorsby, Thortsvedt
ANGLIA: Pickford – Konsa, Stones, Guéhi, O'Reilly – Rice, Anderson – Madueke, Jude Bellingham, Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: Trafford, D. Henderson (kapusok), Burn, Chalobah, Eze, J. Henderson, R. James, Mainoo, Rashford, Rogers, Saka, Spence, Toney, Watkins