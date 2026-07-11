Nemzeti Sportrádió

Haaland, Kane és a többiek – megvannak a kezdőcsapatok a negyeddöntőre

K. Zs.K. Zs.
2026.07.11. 21:38
Erling Haaland érkezik a mérkőzésre (Fotó: Getty Images)
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Anglia vb 2026 foci-vb 2026 Norvégia
Magyar idő szerint szombat este Miamiban Norvégia és Anglia lejátssza az idei labdarúgó-világbajnokság harmadik negyeddöntőjét. A két szövetségi kapitány kijelölte a kezdőcsapatokat: az angoloknál az eltiltott Jarell Quansah helyén Ezri Konsa játszik jobbhátvédet, a védelem közepére bekerült John Stones, és ott van a kezdő tizenegyben Noni Madueke is, míg a norvégok egy helyen változtattak a Brazília elleni kezdőcsapathoz képest – Antonio Nusa helyett Andreas Schjelderup játszik.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
NORVÉGIA–ANGLIAélőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Miami, Miami Stadion, 23.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Clément Turpin (francia)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth, Haaland, Schjelderup. Szövetségi kapitány: Staale Solbakken
A kispadon: Selvik, Tangvik (kapusok), Aasgaard, Aursnes, Björkan, Bobb, Falchener, Hauge, Langas, Nusa, Östigard, M. Pedersen, Strand Larsen, Thorsby, Thortsvedt
ANGLIA: Pickford – Konsa, Stones, Guéhi, O'Reilly – Rice, Anderson – Madueke, Jude Bellingham, Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: Trafford, D. Henderson (kapusok), Burn, Chalobah, Eze, J. Henderson, R. James, Mainoo, Rashford, Rogers, Saka, Spence, Toney, Watkins

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Anglia vb 2026 foci-vb 2026 Norvégia
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