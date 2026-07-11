Nemzeti Sportrádió

Birkózás: László Mózes ötödik lett az U20-as Eb-n

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2026.07.11. 19:41
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A szabadfogású 65 kilogrammos László Mózes az ötödik helyen végzett a szkopjei U20-as birkózó Eb-n.

A szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokság szombati, szabadfogású versenynapján a 65 kilós László Mózes az ötödik helyen zárt.

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint László egy-egy győztes és vesztes mérkőzés után

8–6-ra legyőzte grúz riválisát a vigaszágon, így a dobogó harmadik fokáért az U17-es vb-ezüstérmes azeri Bashir Verdiyevvel mérkőzhetett meg,

mérkőzhetett meg,

akitől 12–1-re kikapott. Eközben Baráth Károly (57 kg) is egy-egy győzelem és vereség után került a vigaszágra, de ott kikapott az örménytől, ezzel búcsúzott az Eb-től, akárcsak pénteken Takács Arnold (79 kg) és Erdélyi Róbert (97 kg) is.

Szombaton továbbá Varga Máté Bendegúz (74 kg) és Szilágyi Dániel (125 kg) is megnyerte selejtezőjét, Varga a nyolcaddöntőt is sikerrel vette, a négy közé jutásért azonban mindkét magyar vereséget szenvedett. Mellettük Németh Bálint (61 kg) és Soliman Youssef (92 kg)egyaránt orosz versenyzővel szemben maradt alul. Mind a négy magyar vigaszágra került.

(Kiemelt képünkön: László Mózes Forrás: UWW)

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