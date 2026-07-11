Röplabda: a bronzért játszhat az U18-as leányválogatott az Eb-n

Azok után, hogy a magyar csapat a bolgárok ellen bravúros fordítással kivívta a továbbjutást és bekerült a legjobb négy közé az U18-as leány röplabda Eb-n, szombat délután már a törökök következtek az elődöntőben Rigában. Egyébként önmagában az elődöntőbe jutással

a válogatottunk már az utánpótlás Európa-bajnokságok történetének legjobb magyar eredményét érte el,

illetve az is biztossá vált, hogy a lányok így kvalifikálták magukat a jövő nyári U19-es vb-re.

Kőnig Gábor tanítványaira az a török csapat várt a döntőbe jutásért, amely a másik ágon veretlenül, csoportelsőként zárt, ráadásul a hét mérkőzésén mindössze két játszmát veszített.

A papírformának megfelelően a törökök játszottak fölényben, és vezettek néhány ponttal szinte végig az első szettben, de a mieink szorosan követték őket. A nyitó felvonás végül 25:22-vel lett az ellenfélé, amely a másodikat viszont már fölényesen, 25:6-ra húzta be, így került 2:0-s előnybe. A harmadikban aztán feljavultak a magyar lányok, és rendkívül kiélezett végjátékban, több meccslabda hárítása után 29:27-re sikerült behúzni ezt a szettet, és ezzel szépíteni (1:2). A negyedik etapban már az elején elléptek a törökök, a vezetésüket egészen a végéig megőrizték, és 104 perc elteltével 25:19-cel lezárták a meccset.

A magyar válogatott összességében helytállt, ám nem sikerült meglepetést okozni, és 3:1-es vereség lett a vége az elődöntőben.

A mieink legeredményesebbjeként Zsombók Eszter 15 pontig jutott.

A bronzéremért vasárnap 14 órától a francia–olasz elődöntő vesztese vár majd a magyar lányokra.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Elődöntő

Magyarország–Törökország 1:3 (–22, –6, 27, –19)

A meccs részletes statisztikája ElődöntőA meccs részletes statisztikája ITT tekinthető meg.

Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:

Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola

Szüle Anna (libero), UTE

Zsombók Anna (center), Vasas Sc

Sánta Laura (ütő), Vasas Sc

Szabados Emma (feladó), UTE

Kling Dóra (ütő), UTE

Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza

Hámori Panka (ütő), SMAFC

Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE

Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc

Bite Adél (center), Vasas Sc

Vértes Luca (libero), Vasas Sc

Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc

Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc

Szövetségi edző:

Kőnig Gábor (szövetségi edző)

(Kiemelt kép forrása: CEV)