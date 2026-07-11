Nemzeti Sportrádió

Röplabda: a bronzért játszhat az U18-as leányválogatott az Eb-n

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2026.07.11. 16:35
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U18-as leányválogatott röplabda utánpótlás utánpótlássport
Négy játszmában kikapott a törököktől az U18-as leány röplabda-válogatott a lett, litván közös rendezésű Európa-bajnokság elődöntőjében, így a mieink vasárnap a bronzéremért játszhatnak Rigában.

Azok után, hogy a magyar csapat a bolgárok ellen bravúros fordítással kivívta a továbbjutást és bekerült a legjobb négy közé az U18-as leány röplabda Eb-n, szombat délután már a törökök következtek az elődöntőben Rigában. Egyébként önmagában az elődöntőbe jutással

a válogatottunk már az utánpótlás Európa-bajnokságok történetének legjobb magyar eredményét érte el,

illetve az is biztossá vált, hogy a lányok így kvalifikálták magukat a jövő nyári U19-es vb-re.

Kőnig Gábor tanítványaira az a török csapat várt a döntőbe jutásért, amely a másik ágon veretlenül, csoportelsőként zárt, ráadásul a hét mérkőzésén mindössze két játszmát veszített.

A papírformának megfelelően a törökök játszottak fölényben, és vezettek néhány ponttal szinte végig az első szettben, de a mieink szorosan követték őket. A nyitó felvonás végül 25:22-vel lett az ellenfélé, amely a másodikat viszont már fölényesen, 25:6-ra húzta be, így került 2:0-s előnybe. A harmadikban aztán feljavultak a magyar lányok, és rendkívül kiélezett végjátékban, több meccslabda hárítása után 29:27-re sikerült behúzni ezt a szettet, és ezzel szépíteni (1:2). A negyedik etapban már az elején elléptek a törökök, a vezetésüket egészen a végéig megőrizték, és 104 perc elteltével 25:19-cel lezárták a meccset.

A magyar válogatott összességében helytállt, ám nem sikerült meglepetést okozni, és 3:1-es vereség lett a vége az elődöntőben.

A mieink legeredményesebbjeként Zsombók Eszter 15 pontig jutott.

A bronzéremért vasárnap 14 órától a francia–olasz elődöntő vesztese vár majd a magyar lányokra.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
Elődöntő
Magyarország–Törökország 1:3 (–22, –6, 27, –19)
A meccs részletes statisztikája ITT tekinthető meg.
Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc
Szövetségi edző:
Kőnig Gábor (szövetségi edző)

(Kiemelt kép forrása: CEV)

U18-as leányválogatott röplabda utánpótlás utánpótlássport
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