Spanyol válogatott ütőjátékos érkezik a Békéscsaba röplabdacsapatához

A 32 éves nyitásfogadó ütő a spanyol mellett játszott az olasz, a cseh, a német, az amerikai, a Puerto Ricó-i és a román bajnokságban, a legutóbbi szezonban pedig francia bajnok lett a Levallois színeiben – számolt be róla új klubja honlapja.

A 186 centiméter magas röplabdázó számos érmet gyűjtött pályafutása során, belekóstolt a Bajnokok Ligája küzdelmeibe, míg korábban megválasztották a CEV-kupában a legjobb fogadónak, valamint a cseh Extraligában a legjobb szélső ütőnek. A spanyol válogatottal világ- és Európa-bajnoki résztvevő volt, a 2024-es Európa-liga arany divíziójában pedig szintén ő lett a legjobban fogadó játékos.

A békéscsabaiak arról is beszámoltak, hogy Milena Vilelával és Anamarija Galiccsal közös megegyezéssel szerződést bontottak, a brazil és az osztrák játékos máshol folytatja pályafutását.