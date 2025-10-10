A kaposváriak nyerték a „blokkháborút” az UTE ellen a női röplabdabajnokságban

Hiába játszott jobban a vendég UTE a mérkőzés nagy részében, a végjátékokban rendre alulmaradt a legutóbbi bronzérmes Kaposvárral szemben, amely így 3:1-es győzelemmel kezdte a bajnokságot. A találkozón érződött még az idény eleji forma és az összeszokatlanság, hiszen gyakorlatilag mindkét csapat szinte a teljes játékoskeretét lecserélte a nyáron. A lilák rendre elhúztak négy-öt ponttal, de csak egyszer tudták megőrizni a vezetést a végén, az első játszmában. A másik három szettben húsz pont közelébe érve a hazaiak mindig visszazárkóztak és a csereként beálló Kalmár Viktória és Horváth Lili nyitásaival fordítottak.

A meccs igazi „blokkháborút” hozott: a hazaiaknak 19, a vendégeknek 13 pontot érő sáncuk volt, a kaposváriaknál Maria Giorgi hat, Szerényi Gréta öt, a túloldalon a szülés után visszatérő, 43-szoros válogatott Nacsa-Pekárik Eszter ugyancsak hat, Ambrosio Melani négy alkalommal blokkolt. A meccs legeredményesebb játékosa Franciane Richter lett 20 ponttal, az újpestieknél pedig az előző idényben még a kaposváriakat erősítő Bruna Pezelj 16 pontig jutott.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

KHG KAPOSVÁRI NRC–ÚJPESTI TE 3:1 (–20, 22, 24, 23)

Kaposvár, 410 néző. Vezette: Horváth M., Tillmann.

KNRC: FEGYIK 14, GIORGI 10, Bagyinka 3, Rabelo 11, Szerényi 6, RICHTER 20. Csere: Szerencsés (liberó), Johnson 2, De Oliveira, Kalmár 1, Horváth L. Edző: Vincent Lacombe

UTE: Ambrosio 9, Kucharska 2, PEZELJ 16, NACSA-PEKÁRIK 12, Grafort 14, Bilusic 6. Csere: Dömsödi, Tátrai N. (liberók), Davidovic 1. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:4, 4:6, 6:11, 12:13, 13:18, 17:20, 19:24. 2. játszma: 2:1, 3:7, 9:8, 10:12, 14:13, 15:18, 19:19, 20:21, 24:22. 3. játszma: 1:3, 4:8, 6:11, 11:13, 11:15, 16:16, 16:20, 19:22, 24:22. 4. játszma: 2:0, 3:7, 8:9, 12:12, 13:17, 18:18, 23:21, 24:22

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Három pontot szereztünk és ez nagyon fontos lehet az alapszakasz végén. Minden szettben lemaradtunk az UTE mögött, de mindig visszajöttünk a minőség és a harci szellem miatt. Egyik csapat sem játszott magas szinten, most látom, hogy mit kell kijavítanunk, miben kell fejlődnünk, de ez nem megy egyik napról a másikra. Ebben a helyzetben az erősségeinkre kell koncentrálni és még keményebben dolgozni.

Alejandro Altamirano: – Kemény mérkőzés volt, talán egy kicsivel több koncentráció hiányzott a szettek végén, és ez az, amin még dolgoznunk kell a következő meccsig.