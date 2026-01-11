Hiába Reichert 16 gólja, címvédőveréssel kezdett a Mosonmagyaróvár a női kézi El nyitányán

Sorozatban ötödik alkalommal méreti meg magát az Európa-liga főtábláján a mosonmagyaróvári női kézicsapat. A kisalföldiek a görög OFN Ioniasz ellen kettős győzelemmel jutottak a csoportkörbe, ahol már jóval nehezebb feladat várt Stranigg Zsófiáékra, ugyanis az A-csoport első mérkőzésén a címvédő német Thüringer HC látogatott az UFM Arénába. Herbert Möller együttesében három magyar játékos szerepel, az idény végén Bukarestbe igazoló Kuczora Csenge mellett Szabó Anna és a korábbi mosonmagyaróvári Faragó Luca is az erfurtiakat erősíti.

Jól kezdtek a hazaiak, Barbara Arenhart az első négy lövéséből hármat is hárított, hét perc után 3–1-re vezetett a Mosonmagyaróvár. Tóth Gabriella kiállítását nehezen vette tudomásul Dragan Adzsics vezetőedző, az izraeli játékvezetők sárga lappal figyelmeztették a reklamáló montenegrói mestert. Visszaszerezhették volna a vezetést a vendégek, csakhogy Szabó Anna az üresen tátongó kapu fölé célzott a félpályáról, Faragó a következő támadásnál viszont már nem hibázta el a ziccert.

Szorosan alakult a folytatás, hol a hazaiak, hol a vendégek vezettek egy-egy góllal, sokat próbálkozott a bal szélről Szabó, míg a kisalföldieknél a holland Pipy Wolfs tűnt ki. A 20. percben Falusi-Udvardi Luca maradt lenn egy mosonmagyaróvári támadást követően, a játékvezetők nem láttak szabálytalanságot, a publikumnak és az óvári kispadnak erről más volt a véleménye…

Ebben a periódusban Tóthék kisebb gödörbe kerültek, három nullás thüringiai sorozat után Adzsics időt is kért. Hatásosnak bizonyultak a mester szavai, az irányító góllal, majd egy kiharcolt – és Stranigg által értékesített – hétméteressel zárta le a negatív szériát, majd a 26. percben már döntetlent mutatott az eredményjelző. Két perccel később meg már hazai vezetést, miután Laetitia Quist vette észre az üres kaput, majd egy hosszú támadás végén ugyanő pókhálózta ki a jobb felső sarkot. Szóltak a dobok, ütemesen tapsolt a közönség, lendületbe jöttek a kisalföldiek, akik 16–15-ös előnnyel mehettek szünetre.

Izgalomban nem volt hiány! Fotó: Dömötör Csaba

Stranigg-góllal indult a második játékrész, maradt a nagy iram, Adrijana Tatar két szép találattal vetette észre magát a hazaiaknál, de nem hagyták magukat leszakítani a thüringiaiak, a 40. percben 23–23-as döntetlenre álltak a felek. Melanie Halter hetesvédéssel jelentkezett, Quist megint pontosan célzott kedvenc sarkába, így ismét a hazaiaknál volt az előny. Sőt, Tatar harmadik találatával a félidő felénél ismét kettőre nőtt a különbség.

A hajrához közelítve Herbert Müller is érezte, hogy ezek az óváriak percei, a német mester is időt kért, csapata pedig az egész mérkőzésen nagyszerűen játszó Johanna Reichert 15. (!) góljával rövidesen kiegyenlített, így 29–29-ről vághattak neki a felek az utolsó tíz percnek.

„Harcoljatok, harcoljatok!” – skandálta a közönség 32–31-es hazai vezetésnél az 55. percben. Reichert tizenhatodjára is betalált, így jöhetett az izgalmas végjáték. Quist nyolcadik gólja némiképp megnyugtatta a feleket, ráadásul Reicherttel szemben labdát szereztek az óváriak, Falusi-Udvardi értékesítette a ziccert, így három perccel a vége előtt először vezetett hárommal az MKC.

Faragó és Jana Scheib góljával egyre csökkentette a különbséget a THC, azonban Kukely Anna biztossá tette a megérdemelt hazai sikert, Reichert még egy időn túli szabaddobással kozmetikázhatott volna, de Arenhart megfogta, 36–34-es sikerrel kezdett tehát az El-ben a Mosonmagyaróvár.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁRI KC–THÜRINGER HC (német) 36–34 (16–15)

Mosonmagyaróvár, 754 néző. V: Lindenbaum, Laron (izraeliek)

MOSONMAGYARÓVÁR: Arenhart – Falusi-Udvardi 4 (2), QUIST 8, TÓTH G. 4, WOLFS 5, KUKELY A. 6, Stranigg 5 (1). Csere: Halter, Csatlós (kapusok), Péter, TATAR 3, Molnár D. 1, Tyiskov-Helembai. Edző: Dragan Adzsics

THÜRINGER: Kuske – Heiden 2, AIZAWA 3, Scheib 2, Faragó Luca 3, De Abreu Rosa 2, Szabó Anna 2. Csere: Lovgren-Hallberg (kapus), Kuczora, REICHERT 16 (6), GUARIEIRO 3, Petersen 1, Holm. Edző: Herbert Müller

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–1. 10. p.: 3–4. 14. p.: 6–7. 18. p.: 9–9. 22. p.: 9–12. 28. p.: 15–14. 37. p.: 21–21. 43. p.: 25–25. 45. p.: 27–25. 50. p.: 29–29. 53. p.: 31–31. 57. p.: 35–32

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 7/6

MESTERMÉRLEG

Dragan Adzsics: – Nagy csatát hozott a mérkőzés, nincs könnyű idényünk, számos hiányzónkat kellett pótolni, ezúttal például csak három átlövőre számíthattam, épp ezért lehetek elégedett a győzelemmel. Nehéz csoportba kerültünk, meglátjuk, mit ér majd ez a siker.

Herbert Müller: – Küzdelmes mérkőzésen maradtunk alul, a védekezésünk nem működött megfelelően, ez mindig a kapus és a védők közötti együttműködést minősíti. Nálunk ez ezúttal gyenge volt, ennek betudhatóan lőtt 36 gólt és nyert az ellenfelünk.

A másik mérkőzésen: Larvik (norvég)–CS Minaur Baia Mare (román, Papp Nikoletta 3 gól) 26–28

B-CSOPORT

Nyköbing Falster (norvég)–Mol Esztergom 34–32 (17–16)