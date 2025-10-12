Fél gőzzel is nyert a Vasas Balatonfüreden a női röplabda Extraligában

Az előző bajnokság aranyérmese és utolsó helyezettje csapott össze az új idény nyitó fordulójában. Mindkét csapatnak alaposan kicserélődött a játékoskerete, ettől függetlenül a vendégek kissé felforgatott összeállításban is magabiztosan hozták a találkozót: Papp Orsolya a keretben sem volt, de csereként kapott csak lehetőséget, azonban így is 10 pontig jutott a válogatott Kiss Gréta, és pályára lépett Csereklye Zsófia, Sinka Dalma, valamint Zsombók Eszter is, akik a csütörtöki nyitányon Békéscsabán is szerepeltek a piros-kékek fiókcsapatában.

A házigazdák végül összesen 39 pontig jutottak, de azt előre lehetett tudni, hogy a két csapat nincs egy súlycsoportban.

SZENT BENEDEK RA–VASAS ÓBUDA 0:3 (–15, –16, –8)

Balatonfüred, 183 néző. V: Barabás, Bátkai-Katona

SZBRA: Faki 5, Szabó K. 2, PEROTTO 7, Clarke 7, Hőbe 3, Berkó. Csere: Fáth (liberó), Katsidazde 2, Dabeka, Kenyeres 1. Edző: Tomás Varga

VASAS: Leite 1, Ohwobete 7, FEKETE F. 12, SUNDERLIKOVÁ 12, Glemboczki 5, Vilvert 6. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Boskó, Csereklye 4, Zsombók E. 2, KISS G. 10, Sinka 1. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:7, 5:9, 6:14, 10:17, 11:20, 14:24. 2. játszma: 1:3, 3:4, 4:8, 8:10, 10:16, 11:21, 14:24. 3. játszma: 0:5, 2:5, 3:10, 3:14, 6:15, 7:19, 7:24

MESTERMÉRLEG

Tomás Varga: – Ha nem lett volna a harmadik szett, akkor nem is lennék csalódott. Az első szett sem volt rossz, de elég sokat hibáztunk. Ha nem lett volna ennyi hiba, akkor szorosabb végjátékot játszhattunk volna. Ennek ellenére jól kezdtük a második játszmát, működött a nyitásfogadásunk és a támadásaink is működtek. De a felénél belealudtunk és ezt egy olyan ellenfélnél, mint a Vasas, nem megengedhető. A harmadik szettben aztán teljesen szétesett a nyitásfogadásunk.

Janisz Athanaszopulosz: – Új csapatunk van, a kezdőhatosunkban az előző idény végéhez képest öt új játékos szerepelt. Elégedett vagyok a mutatott koncentrációval és azzal, ahogy betartottuk a taktikát. Örülök, hogy a csereként beálló játékosok megmutatták, bízhatok bennük és számíthatok rájuk. Meggyőző sikert arattunk, de mostantól arra kell koncentrálunk, hogyan tudunk még előrébb lépni.