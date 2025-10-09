Női röplabda Extraliga: Békéscsabán szerzett pontot a „kis” Vasas

Győzelemmel mutatkozott be Nagy Péter a legutóbbi ezüstérmes békéscsabaiak kispadján, miután csapata a TippmixPro női Extraliga nyitómérkőzésén 3:2-re nyert a Vasas fiókcsapata ellen, amely azonban a vereség ellenére is bravúrosan teljesített idegenben, sőt pontot is szerzett. A találkozó legeredményesebb játékosa a bosnyák Iman Iszanovics volt 28 ponttal, míg a túloldalon Zsombók Eszter 19-ig jutott.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

MBH-BÉKÉSCSABA–VASAS SC 3:2 (18, –21, 21, –20, 12)

Békéscsaba, 735 néző. V: Jámbor, Villás.

BRSE: Gajdács 13, Krivosijszka 12, Kiss E. 9, Iszanovics 28, Orosz 4, Galic 9. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Allard Averie, Németh L. 7, Budai. Edző: Nagy Péter

VASAS SC: Kiss L. 15, Zsombók A. 14, Zsombók E. 19, Sinka 15, Csereklye 11, Kiss N. Csere: Stankovics (liberó), Botyánszki, Butor. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 5:3, 7:8, 10:9, 14:10, 18:11, 18:14, 22:15, 24:16. 2. játszma: 0:2, 6:4, 7:7, 9:11, 13:12, 14:18, 18:19, 19:22, 20:24. 3. játszma: 1:4, 5:5, 7:9, 10:9, 10:11, 13:11, 13:15, 16:16, 16:19, 22:19, 22:21, 24:21. 4. játszma: 2:0, 3:5, 4:9, 9:15, 12:20, 17:22, 19:24. 5. játszma: 4:0, 7:1, 8:3, 9:5, 11:5, 11:10, 14:11