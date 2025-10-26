Férfi röplabda Extraliga: a Kaposvár, a Barcika és a PSE is három szettben nyert

A legutóbb ezüstérmes Kaposvár magabiztosan győzte le vendégét, a Szegedet a TippmixPro férfi röplabda Extraliga vasárnapi játéknapján. Ugyancsak három szettben nyert saját közönsége előtt a Kazincbarcika és idegenben a Prestige Fitness PSE.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
TFSE–Debreceni EAC 1:3 (23, –23, –20–10)
Fino Kaposvár–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (14, 12, 16)
Vegyész RC Kazincbarcika–MEAFC-Peka Bau 3:0 (25, 15, 22)
Kecskeméti RC–Prestige Fitness PSE 0:3 (–14, –18, –17)
19.00: Máv Előre Foxconn–Dunaújvárosi KSE
20.00: MAFC–Swissten Dág KSE
