Férfi röplabda Extraliga: a Dág vendégeként nyert a Szeged

A Szeged három szoros játszmában nyert a Dág budapesti otthonában a férfi röplabda Extraliga első vasárnapi mérkőzésén.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE 0:3 (-25, -22, -29)
Később
16.00: Szolnoki RK-SC SI–Prestige Fitness PSE
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika-MAFC
19.00: MÁV Előre Foxconn-Kecskeméti RC
