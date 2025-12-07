Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: a Dág vendégeként nyert a Szeged

Vágólapra másolva!
2025.12.07. 15:53
null
Fotó: Facebook/Szegedi Röplabda Sportegyesület
Címkék
Swissten Dág KSE Vidux-Szegedi RSE férfi röplabda NB I
A Szeged három szoros játszmában nyert a Dág budapesti otthonában a férfi röplabda Extraliga első vasárnapi mérkőzésén.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE 0:3 (-25, -22, -29)
Később
 16.00: Szolnoki RK-SC SI–Prestige Fitness PSE
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika-MAFC 
19.00: MÁV Előre Foxconn-Kecskeméti RC

 

Swissten Dág KSE Vidux-Szegedi RSE férfi röplabda NB I
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda Extraliga: Szegeden is kikapott a Dunaújváros

Röplabda
2025.11.26. 20:32

Férfi röplabda Extraliga: sima sikerrel rajtolt a címvédő

Röplabda
2025.10.26. 20:40

Férfi röplabda Extraliga: MAFC-győzelem Szegeden

Röplabda
2025.10.22. 20:28

Újra csatasorba áll a szolnoki röplabdacsapat az élvonalban

Röplabda
2025.08.20. 16:06

A DEAC röpisei nyerték a TFSE elleni párharcot

Röplabda
2025.04.26. 20:30

A harmadik meccs dönt a DEAC és a TFSE röpisei között

Röplabda
2025.04.18. 19:24

Idegenben győztek a MÁV Előre és a Fino röpisei

Röplabda
2025.04.15. 22:02

Idegenben szereztek előnyt a Kecskemét és a TFSE röpisei

Röplabda
2025.04.12. 22:12
Ezek is érdekelhetik