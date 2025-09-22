Férfi röplabda-vb: Bulgária tizenöt év után jutott nyolc közé

Nem okozott túl nagy fejtörést a bolgár férfi röplabda-válogatottnak Portugália legyőzése a Fülöp-szigeteken zajló férfi röplabda-világbajnokság nyolcaddöntőjében, a balkáni csapat 3:0-s győzelmet aratott az ibériaiak felett. A találkozó legjobbja a 21 éves Alekszandar Nikolov volt, aki a torna honlapja alapján 19 ponttal segítette együttesét.

Az 1970-ben világbajnoki ezüstérmes, emellett négyszeres vb-bronzérmes bolgárok legutóbb 2010-ben jutottak világbajnokságon a nyolc közé, ahol most az amerikai–szlovén nyolcaddöntő győztesével találkoznak majd.

FÉRFI RÖPLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Bulgária-Portugália 3:0 (19, 23, 13)

Később

14.00: Egyesült Államok-Szlovénia

Vasárnap játszották

Belgium-Finnország 3:0 (21, 17, 21)

Olaszország-Argentína 3:0 (23, 20, 22)

Szombaton játszották

Törökország-Hollandia 3:1 (-27, 23, 16, 19)

Lengyelország-Kanada 3:1 (18, -23, 20, 14)

Kedden játsszák

9.30: Tunézia-Csehország

14.00: Szerbia-Irán