Férfi röplabda-vb: Bulgária tizenöt év után jutott nyolc közé

2025.09.22. 12:19
Alekszandar Nikolov (fehér mezben) volt a legeredményesebb bolgár a portugálok ellen (Fotó: Getty Images)
A bolgár válogatott simán, 3:0-ra legyőzte a portugál csapatot a Fülöp-szigeteken zajló férfi röplabda-világbajnokság első hétfői nyolcaddöntőjében.

Nem okozott túl nagy fejtörést a bolgár férfi röplabda-válogatottnak Portugália legyőzése a Fülöp-szigeteken zajló férfi röplabda-világbajnokság nyolcaddöntőjében, a balkáni csapat 3:0-s győzelmet aratott az ibériaiak felett. A találkozó legjobbja a 21 éves Alekszandar Nikolov volt, aki a torna honlapja alapján 19 ponttal segítette együttesét.

Az 1970-ben világbajnoki ezüstérmes, emellett négyszeres vb-bronzérmes bolgárok legutóbb 2010-ben jutottak világbajnokságon a nyolc közé, ahol most az amerikai–szlovén nyolcaddöntő győztesével találkoznak majd.

FÉRFI RÖPLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
NYOLCADDÖNTŐ
Bulgária-Portugália 3:0 (19, 23, 13)

Később
14.00: Egyesült Államok-Szlovénia 

Vasárnap játszották
Belgium-Finnország 3:0 (21, 17, 21)
Olaszország-Argentína 3:0 (23, 20, 22)

Szombaton játszották
Törökország-Hollandia 3:1 (-27, 23, 16, 19)
Lengyelország-Kanada 3:1 (18, -23, 20, 14)

Kedden játsszák
9.30: Tunézia-Csehország 
14.00: Szerbia-Irán 

 

