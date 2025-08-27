Nemzeti Sportrádió

Női röplabda vb: Tóth Gáborék nem jutottak nyolcaddöntőbe, az esélyesek igen

Vágólapra másolva!
2025.08.27. 19:00
Tóth Gábor (Fotó: Imago Images, archív)
Címkék
női röplabda Eb Svédország női röplabda Tóth Gábor
A Tóth Gábort másodedzőként foglalkoztató svéd válogatott nem jutott nyolcaddöntőbe a Thaiföldön jövő vasárnapig tartó női röplabda-világbajnokságon.

A múlt pénteken rajtolt távol-keleti viadal vélhetően ennek ellenére is örökké emlékezetes marad a svédeknek, akik történetük első vb-n aratott győzelmét ünnepelhették Egyiptom ellen. A svéd válogatott a nyitó körben közel volt a bravúrhoz, ugyanis a hollandoktól csak nagy csatában, 3:2-re kapott ki, de mint később kiderült, ez a továbbjutásába került. A Békéscsaba korábbi vezetőedzője az olasz Lorenzo Micelli szövetségi kapitány munkáját segíti.

Szintén a szerdán zárult csoportkör jelentette a végállomást annak a cseh válogatottnak, amelyet a Vasassal az elmúlt négy évben Magyarországon minden aranyérmet megnyert görög Janisz Atanaszopulosz irányít: a csehek ugyan a később nyolcaddöntőbe jutott szlovénokat 3:2-re legyőzték, de az argentinoktól és az amerikaiaktól kikaptak, így kiestek.

A végső győzelemre esélyes válogatottak nem hibáztak, és mindannyian készülhetnek a pénteken startoló nyolcaddöntőre, amelyben az előzetes erőviszonyok alapján a kétszeres címvédő szerbek és a hollandok párharcában várható a legnagyobb csata a továbbjutásért, mivel a balkániak legnagyobb sztárja, az előző két vb legértékesebb játékosa, Tijana Boskovics bokája a második csoportmeccsen megsérült, és az optimista előrejelzések szerint is csak a negyeddöntőben számíthatna rá ismét nemzeti csapata.

 

női röplabda Eb Svédország női röplabda Tóth Gábor
Legfrissebb hírek

Négy NB I-es játékos is helyet kapott a magyarok ellen készülő svéd kézikeretben

Kézilabda
3 órája

Isak a Newcastle-ben nem játszik, de a svéd keretbe bekerült

Foci vb 2026
4 órája

Női röplabda Extraliga: október 9-én, Békéscsabán rajtol az idény

Röplabda
10 órája

Elkezdődött a női röplabda-világbajnokság – a mieinknek is ott lenne a helyük

Röplabda
2025.08.22. 17:25

„Senki más nem győzhetett” – örömszavak a röplabda Eb-re kijutás után

Röplabda
2025.08.11. 16:38

Az AIK szurkolói rendbontással tarkított derbivel készült az ETO elleni Kl-visszavágóra

Légiósok
2025.08.10. 16:57

„Jól fizetett” a ranglistákon a magyar női röplabda-válogatott menetelése az Európa-ligában

Röplabda
2025.08.01. 17:01

Hiába védett négy tizenegyest a svéd kapus, a címvédő angolok jutottak be a négy közé a női Eb-n!

Minden más foci
2025.07.18. 00:03
Ezek is érdekelhetik