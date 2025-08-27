Női röplabda vb: Tóth Gáborék nem jutottak nyolcaddöntőbe, az esélyesek igen

A múlt pénteken rajtolt távol-keleti viadal vélhetően ennek ellenére is örökké emlékezetes marad a svédeknek, akik történetük első vb-n aratott győzelmét ünnepelhették Egyiptom ellen. A svéd válogatott a nyitó körben közel volt a bravúrhoz, ugyanis a hollandoktól csak nagy csatában, 3:2-re kapott ki, de mint később kiderült, ez a továbbjutásába került. A Békéscsaba korábbi vezetőedzője az olasz Lorenzo Micelli szövetségi kapitány munkáját segíti.

Szintén a szerdán zárult csoportkör jelentette a végállomást annak a cseh válogatottnak, amelyet a Vasassal az elmúlt négy évben Magyarországon minden aranyérmet megnyert görög Janisz Atanaszopulosz irányít: a csehek ugyan a később nyolcaddöntőbe jutott szlovénokat 3:2-re legyőzték, de az argentinoktól és az amerikaiaktól kikaptak, így kiestek.

A végső győzelemre esélyes válogatottak nem hibáztak, és mindannyian készülhetnek a pénteken startoló nyolcaddöntőre, amelyben az előzetes erőviszonyok alapján a kétszeres címvédő szerbek és a hollandok párharcában várható a legnagyobb csata a továbbjutásért, mivel a balkániak legnagyobb sztárja, az előző két vb legértékesebb játékosa, Tijana Boskovics bokája a második csoportmeccsen megsérült, és az optimista előrejelzések szerint is csak a negyeddöntőben számíthatna rá ismét nemzeti csapata.