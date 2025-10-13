Kós Hubert: Bob a halálba hajtott minket, nem hittem, hogy ennyire fel tudok gyorsulni

„Pályafutásom során először nyertem komolyabb nemzetközi versenyen ötven és száz háton, már ezért megérte elindulni – mondta Kós Hubert a hunswim.com-nak. – Nem úgy jöttem ide, hogy ilyen eredményekre leszek képes, hiszen azok után, hogy visszatértem Texasba, Bob (Bowman – a szerk.) kábé a halálba hajtott minket. Szóval nem hittem, hogy ennyire fel tudok gyorsulni, ami vagy azt jelenti, hogy jobb formában vagyok a vártnál, vagy azt, hogy alapból ennyit javultam a budapesti rövid pályás világbajnokság óta huszonötösben.”

Merthogy a 22 éves versenyző nem csupán elsőként ért be a célba mindhárom hátúszószámban, hanem kifejezetten közel úszott a tavaly, a Duna Arénában felállított országos rekordjaihoz: „Két ilyen brutális texasi hét után ezt nem gondoltam volna, pláne úgy, hogy azért a nyaralást követően otthon nem hajtottam szét magamat, ezt őszintén bevallhatjuk.”

Ami a carmeli élményeket illeti, kétszázon komolyan rámászott jó barátja, Léon Marchand, ám az utolsó ötvenen sikerült visszavernie a franciák négyszeres olimpiai bajnokának támadását, és 1:46.84-es idővel nyert.

„Tudom, otthon már mondogatták, hogy na, most rám küldték Léont – ebből annyi igaz, hogy Bob azért állítja oda, hogy belőlem még jobb úszót faragjon, mert a fő számomban is kell komoly kihívás még itt, a világkupán is.”

Kós egyébként a számot követő élő miniinterjúban a medence szélén közölte, Marchand „egy pszichopata”, ami után óriási röhögés tört ki az uszodában: „Az tetszett mindenkinek, még Léonnak is, mert az tényleg nem normális, hogy a leggyengébb úszásnemében előhúzzon egy ilyen időt (1:47.68 – a szerk.) a közös texasi elpusztulásunk után pár nappal. Félelmetesen jó úszó, szóval nekem ez komoly lökés, hogy a száz vegyes napján ennyire jót tudtunk versenyezni kétszáz háton.”

Az olimpiai és kétszeres világbajnok magyar úszó elárulta, ha ugyanolyan kemény év lenne mögötte, mint tavaly ilyenkor, amikor szinte kihagyás nélkül folytatta az edzéseket, több számot is bevállalt volna, így viszont mindkét hátralévő állomáson marad ez a program számára, tehát az első napon a 100 vegyes és a 200 hát, ezt követően pedig az 50 hát és a 100 hát.

„Ha létezik felüdülés, akkor az az, hogy egy nap csak két ötven hátat kell úszni – mondta nevetve. – Egyébként ez így pont jó, a száz vegyest gyűröm tovább, mert ott még jóval lejjebb tudom nyomni az országos csúcsot (ez jelenleg 51.29 – a szerk), mivel elég sok mindent elrontottam. És hát kell egy biztos pont, mert jó ideje sikerül tartani azt a sorozatot, hogy ha indulok valahol, akkor legalább egy országos rekordot megdöntök, ezt mindenképp folytatni akarom.”

A második állomás Westmont, péntektől vasárnapig tart a viadal – ezen az állomáson a magyar különítményhez csatlakozik több kint tanuló úszó, így Sárkány Zalán és Ábrahám Minna is, Kós Hubert pedig a hátúszószámokban együtt versenyezhet öccsével, Olivérrel.