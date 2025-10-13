U21: Szélesi Zoltán szerint a törökök az ukránoknál is erősebbek

„Nagy szerepe lesz a törökök ellen a harciasságnak – mondta a csapat felkészítéséért felelős szakember a Telkiben tartott hétfői sajtóeseményen. – Minden mérkőzésen alapvetőnek kell lennie, hogy ha az U21-es válogatott pályára lép, agresszívan kell védekeznie és a párharcokba belemennie, pláne, hogy a negyedik kalapos török csapat becsült összértéke csaknem tízszerese a miénknek a Transfermarkt szerint – szeretnénk eltüntetni ezt a különbséget.”

Szélesi Zoltán elmondta, Babos Bence felépült korábbi sérüléséből, ám fertőzés miatt azonnal el kellett hagynia az edzőtábort, hogy megműtsék. Csapata erőnléti állapota mindenesetre rendben van, a mérések rávilágítanak, megfelelő a sprintben és intenzíven megtett méterek száma, a labdarúgók folyamatosan felülmúlják számaikat.

„Persze az a lényeg, hogy ne a labda után futkározzunk, hanem akkor is diktáljuk a tempót, ha nálunk van a labda, legyenek jó kontratámadásaink vagy egyéni akciónk. Fel tudjuk venni a harcot az ellenfeleinkkel, de fontos, hogy a nagy terhelést követően feltöltődjenek a játékosok.”

Megkérdeztük, milyen meccsre számít kedd este.

„Lehet, hogy kissé védekezőbb játékra leszünk berendezkedve, de az ukránok ellen szerzett három gól is mutatja, nem bunkerfutballt alkalmazunk. Valószínűleg a törökök szeretnének ránk telepedni, szélső bontásokkal, mélységi labdákkal kezdeményezni, illetve rengeteg pontrúgás-variációval zavart kelteni a védelmünkben. A stílusuk ismert, ebből felkészítettük a játékosainkat. Ami az erőviszonyokat illeti, a törököket erősebbnek tartom, mint Ukrajnát. Keddi ellenfelünk amellett, hogy az erőnléte rendben van, a kombinációs játékban ügyesebb, ami az egy az egy elleni helyzetekben megmutatkozik. Fegyelmezettségre lesz szükség, a srácoknak tartaniuk kell a megfelelő távolságokat.”